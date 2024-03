Sédhiou : Amadou Ba dans le domicile familial de Abdoulaye Wade

Amadou Ba continue de sillonner le territoire national. Ce lundi, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a profité de l’occasion pour faire escale au domicile familial de l’ancien président Abdoulaye Wade.

«J’ai effectué une visite au domicile familial du Président Abdoulaye WADE à Oudoucar dans le département de Sédhiou. Une manière de rendre hommage à cet homme de grande envergure et de magnifier sa contribution significative au développement économique et social du Sénégal. Je remercie les membres de sa famille pour l’ accueil chaleureux et les prières ferventes formulées pour un Sénégal de paix et de prospérité partagée», a réagi Amadou Ba.