Sédhiou : L’URD satisfait des projets déclinés par Macky Sall

La Direction politique exécutive (DPE) de l’Union pour le Renouveau Démocratique (URD) s’est réunie le mercredi 01 mars 2023 au siège du parti à Bopp, sous la présidence du secrétaire général du parti le camarade Diégane SENE afin d’examiner l’ordre du jour suivant :

1- Vie du parti

2- Situation nationale et internationale

3- Questions diverses

Abordant le premier point de l’ordre du jour, le professeur Diégane SENE, secrétaire général du parti, a rendu compte à la DPE, d’une part, de plusieurs activités qu’il a menées au courant des deux dernières semaines notamment les réunions tenues avec des responsables du département de Mbour et de la région de Dakar, venus reprendre service dans le parti au niveau de leurs bases respectives.

Le secrétaire général s’est arrêté sur le cas de monsieur Ismaila BA, responsable à Malika dans le département de Keur Massar, base du parti déjà engagée dans une forte remobilisation des militants sous la houlette de nouveaux responsables venus en appui aux anciens, dont les camarades Moussa Ba et Dieynaba Kane. Après avoir été conseiller municipal du parti à la mairie de Malika et étant un pur produit du mouvement associatif, Ismaila Ba est désormais revenu, à la tête de militants, renforcer ses camarades de parti au niveau de sa commune et dans le département

Le secrétaire général s’est félicité également de son entretien avec Moussa NDIONE, jaraaf de la communauté lebou de Bargny, venu le rencontrer avec une forte délégation.

Intronisé il y a de cela un an, monsieur Ndione et sa délégation ont manifesté tout leur attachement au parti, à son secrétaire général et ont décidé de continuer à le soutenir dans ses futures conquêtes politiques. Cela en droite ligne du projet de l’URD et de ce qu’exigent les enjeux de l’heure et conformément aux directives du parti, appelant militants et responsables à investir le terrain pour mieux préparer les échéances politiques et électorales.

Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre de la remobilisation des militants partout dans le Sénégal et dans la diaspora telles que recommandées par le secrétaire général.

Après en avoir largement débattu, la DPE a félicité le secrétaire général pour ces rencontres et réunions fructueuses, et lui a renouvelé toute sa confiance et son soutien dans sa mission.

Dans son compte rendu, monsieur Alfousseyni SAGNA, président du comité pour le renouvellement de la direction du mouvement des Sages du parti, a rendu compte de sa mission qui s’est matérialisée par une importante réunion le 18 février, des membres de son comité dont les conclusions ont été adoptées par le parti. La DPE donne son feu vert pour le passage à la phase suivante, la convocation dans les meilleurs délais de la Convention nationale des Sages après que soit réglée la question de la représentation équitable de tous les départements du pays.

Saisissant la balle au rebond, monsieur Pape SOW, président du comité d’initiative pour la relance de la coordination des cadres, a rendu compte à la DPE de la réunion du dit comité le 25 février 2023 au siège du parti. A cette occasion, les principales mesures prises sont les suivantes :

L’élaboration d’un chronogramme pour la convocation de la conférence nationale devant aboutir à la mise en place d’un bureau représentatif du parti dans toutes les régions ;

La mise sur pied d’un bureau provisoire avec comme coordonnateur le camarade El Hadji KA ingénieur polytechnicien de Paris assisté de deux adjoints : Dr Ngor Ndour, ancien interne des hôpitaux et Ramatoulaye Diallo cheffe d’entreprise et écrivaine ;

La création de trois commissions ayant principalement en charge l’accompagnement du processus devant mener à la Conférence nationale (marketing et communication politiques, scientifique et thématique et organisation).

Le camarade Pape Sow a insisté sur le cas de Bassirou BA. Ayant quitté AJ/PADS avec ses militants de la région de Tambacounda, M. BA a décidé de poursuivre sa carrière politique dans l’URD. Il est chargé de représenter les cadres de sa commune et du département de Koumpentoum au sein du comité.

Le secrétaire général adjoint l’honorable député Oumar SECK, après avoir remercié les camarades Alphousseyni Sagna et Pape Saliou Sow, a tenu à se féliciter de l’arrivée dans notre parti du camarade Bassirou BA qu’il connaît bien, pour son courage et sa détermination militante, et l’engage à travailler en synergie et en bonne entente avec les responsables du parti dans son département et la région de Tambacounda.

Abordant le deuxième point de l’ordre du jour relatif à la situation nationale, la DPE enregistre avec satisfaction les projets déclinés par le chef de l’Etat à l’occasion du conseil des ministres décentralisés qui s’est tenu dans la région de Sédhiou le mercredi 01 mars 2023.

Elle note avec satisfaction que leur réalisation interviendra après tant d’autres comme les infrastructures routières, la construction de l’hôtel de ville, l’installation d’une centrale électrique sans oublier les multiples programmes et financements pour l’agriculture et l’emploi des jeunes.

S’agissant de la situation internationale, la DPE s’est penchée en particulier sur le sort des Africains en Tunisie. Elle note avec amertume le discours nouveau des autorités tunisiennes complètement contraire aux engagements internationaux de ce pays et à sa tradition. Bien que le racisme anti-Noirs soit une quasi-institution dans les pays arabes comme on le voit dans la place que les Noirs occupent dans les sociétés arabes, les autorités politiques de ces pays ont toujours cherché et pour l’essentiel réussi à le contenir dans des proportions plus ou moins « acceptables ». Que par un président populiste d’extrême droite, elles soient aujourd’hui aux avant-postes du racisme et de la dénégation de leur africanité interroge sur la responsabilité de nos hommes politiques face à eux-mêmes et à leur histoire.

L’URD condamne avec la dernière énergie les propos du président tunisien contre les résidents d’Afrique subsaharienne dans son pays.

Tout en reconnaissant à M. Kais et aux rares Tunisiens qui se réclament encore de lui la liberté de se considérer comme sortis de la cuisse de Jupiter en pleine Afrique, elle leur dénie le droit à l’esclavagisme contre nos frères subsahariens. Elle remercie en même temps le peuple tunisien qui s’est mobilisé pour dire non, comme l’ont clairement indiqué les manifestations de sa société civile, l’aide que celle-ci a apportée et apporte aux victimes de la situation créée par son président ; elle note avec satisfaction l’attitude d’une partie de la classe politique brillamment résumée dans l’émouvante déclaration du président Moncef Marzouki, prédécesseur et africain décomplexé, lui, de M Saîd. A travers ses propos le président Marzouki a sauvé l’honneur de son pays et confirmé tout le bien que beaucoup à travers le continent pensent de lui.

En questions diverses, la DPE se félicite de la présence en son sein du camarade Abdou Aziz Niang, responsable de l’URD à New York en ce moment en congés au Sénégal et qu’elle a invité. Elle s’associe et donne suite à la décision des femmes du parti de s’associer à la célébration du 8 mars, sa prochaine réunion ne devant se tenir que dans quinze jours. Ce sera l’occasion pour les militantes de l’URD de célébrer cette journée importante au siège du parti par un grand rassemblement des femmes où seront soulevées par elles-mêmes les questions relatives à leur autonomisation et à leur épanouissement et esquissées des pistes de leur solution.

Fait à Dakar, le 02 mars 2023

La DPE.