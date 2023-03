Bignona : La commune de Mangagoulack tient son plan de développement

Mangagoulack, cette commune du département de Bignona fait partie des 6 que compte l’arrondissement de Tendouck. A l’instar des autres collectivité, Mangagoulack aspire à l’émergence et le plan de développement communal (PDC) validé est son document de référence, en effet le processus de son élaboration qui a démarré depuis la mi-septembre a abouti à son acceptation d’abord par la population et ensuite par le conseil municipal.

Ce document sera, pour les cinq prochaines années, la référence de toutes les actions de développement de la commune. Pour cela, le maire a adopté une démarche participative et inclusive. Les habitants de la commune qui se sont retrouvés dans cette démarche ont suivi le processus et ont apporté leur contribution à l’élaboration du PDC.

Avec cette démarche et l’engagement L’espoir est alors permis vu les opportunités présentes dans cette localité. Ces orientations de l’autorité locales ont bien intégré principales occupations de la population notamment l’agriculture, les ressources halieutiques, les ressources forestières.

Cependant, la mise en valeur du barrage d’Affiniam, implanté dans la commune de Mangagoulack, demeure une forte préoccupation des populations et leur Maire. Ce dernier sollicite de l’Etat, du Président de la République en premier et des services compétents, l’aménagement des vallées et la mise à disposition des agriculteurs des tracteurs et motoculteurs afin de mieux mettre en valeur les grandes vallées et permettre à la collectivité de contribuer fortement à l’atteint des objectifs d’autosuffisance en riz.

L’ambition de maire de Mangagoulack, Dr Sékouna Diatta est de faire de sa commune un hub économique du département de Bignona et de la région de Ziguinchor. A côté des ressources de la commune, l’accompagnement de l’Etat et ses services est un maillon indispensable pour l’atteintes des objectifs

En attendant, la commune de Mangagoulack a ouvert plusieurs chantiers qui convergent tous vers l’amélioration des conditions de vie des communautés. La construction du mur de clôture de l’école élémentaire de Mangagoulack est en cours, la réhabilitation du marché de Tendouck aussi.

A cela, il faut ajouter la ferme agricole qui est en train d’être implantée au niveau de la vallée « Bouthiapay » de Tendouck. La vision est claire, l’engagement de tous les segments de la population est acquis et donc, à termes, la commune de Mangagoulack devrait changer et les conditions de vie de ses habitants améliorées à l’horizon 2027 ?

