La SONES (Société nationale des eaux) et SEN’EAU, en charge charge de l’exploitation et de la distribution de l’eau potable en zone urbaine et péri-urbaine du Sénégal, alertent sur des perturbations dans la distribution de l’eau à Dakar et dans plusieurs localités. Elles informent leurs clients que des travaux de réparation d’une fuite sur la conduite d’adduction du Lac de Guiers n°3 (ALG3) auront lieu le week-end du 28 au 29 septembre 2024, dans un communiqué.