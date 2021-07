Sénégal…1662 personnes ont perdu leur emploi en 2020

La direction des statistiques, du travail et de études (DSTE) du ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions a fait le point sur la situation du travail pour l’année 2020. Dans son rapport, il apparaît que 233 établissements ont mis la clé sous le paillasson. Ce qui a fait que 1662 personnes ont perdu leur emploi.

Ces pertes ont été plus notées surtout dans les secteurs « d’activités d’hébergement et de restauration » avec 54 fermetures d’établissements soit 23,18%. Un chiffre qui correspond à 458 emplois perdus. 50 fermetures concernent les secteurs de la « construction », du « commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles et de motocycles » selon toujours le document parcouru par Seneweb.