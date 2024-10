Le gouvernement compte augmenter le revenu par tête de 50% en cinq ans et allonger l’espérance de vie de trois ans, tout en réduisant le déficit et la dette, aux termes d’un vaste plan présenté lundi en grande pompe six mois après son installation.

Le président Bassirou Diomaye Faye a présidé au côté de son Premier ministre Ousmane Sonko à Diamniadio au lancement d’un ambitieux programme de transformation de l’économie et de l’Etat courant jusqu’en 2050 et destiné à rompre avec le « sous-développement, la dépendance et le surendettement ».

La présentation de ce plan, baptisé « Sénégal 2050: agenda national de transformation », intervient quelques semaines avant les législatives anticipées du 17 novembre. D’ici à 2029, donc la fin du mandat de M. Faye, « le Sénégal doit jeter les fondements de ce nouveau modèle et assainir le cadre économique », a dit Souleymane Diallo, directeur général de la planification au ministère de l’Economie.

Le gouvernement table sur une croissance annuelle entre 6,5 et 7% sur la période 2025-2029.Il entend ramener la dette de l’Etat central de 83,7% du PIB en 2023 à 70%, et le déficit budgétaire à 3% « dans un délai raisonnable », a détaillé M. Diallo. Le déficit a atteint 10,4% en moyenne sur la période 2019-2023, selon le gouvernement.

M. Diallo a affirmé la nécessité d’augmenter les recettes fiscales en élargissant l’assiette sans augmenter les impôts, de maîtriser les dépenses courantes et de mieux cibler les subventions à l’énergie, qui représentent selon lui 4% du PIB, « sans pour autant impacter le tarif de l’électricité ». L’inflation « sera maîtrisée autour de 2% pour les cinq prochaines années », a-t-il assuré.

Avec les autres actions prévues, « le revenu moyen du Sénégalais devra augmenter de 1.660 dollars à 2.468 dollars, augmentation de près de 50% en cinq ans », a-t-il dit, en référence au revenu par tête, c’est à dire le revenu national brut annuel rapporté au nombre d’habitants. « L’espérance de vie à la naissance augmentera au moins de trois ans », a-t-il dit. Elle était de presque 69 ans en 2023, selon l’Agence nationale de la statistique.

Le gouvernement entend parvenir à un accès universel à l’eau et à l’électricité. En cinq ans, le pays devrait passer des pays à développement humain faible à développement moyen, selon M. Diallo.

