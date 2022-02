Sénégal…7% de la population insatisfaits des services de santé

La population se plaint souvent des services offerts dans les structures publiques de santé. Pour avoir une idée nette des complaintes des populations, la Direction générale de la santé (Dgs) a commandité une enquête. Invité de la radio Sud Fm, Dr Cheikhou Sakho a révélé les résultats de l’enquête (2021) de satisfaction par rapport à la disponibilité des services au niveau des postes de santé, centres de santé et hôpitaux.

L’étude a montré que 25% des populations sont très satisfaites de la disponibilité des services, 68% sont satisfaits alors que 6,6% sont peu satisfaits et 0,24% sont insatisfaits. A en croire Dr Sakho, l’enquête montre que le niveau de satisfaction est louable. Revenant sur la pyramide sanitaire, il dira que le Sénégal dispose de 79 districts sanitaires composés de 102 centres de santé, 1.415 postes de santé et 2.676 cases de santé.

Poursuivant son propos, repris par L’As, il indique qu’au niveau un peu plus élevé, il y a les établissements publics de santé (Eps) qui sont au nombre de 40 dont 36 sont hospitaliers. Ces derniers sont répartis en trois catégories. Il s’agit des 11 hôpitaux nationaux et les 15 hôpitaux régionaux.

Le spécialiste en santé publique précise qu’on parle de non-respect de la pyramide sanitaire quand les populations sautent les niveaux les plus périphériques pour aller directement au niveau le plus élevé. Il pense que les pathologies les plus simples doivent être traitées au niveau des structures les plus périphériques.