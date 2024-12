Sénégal : Des réformes annoncées dans l’administration publique

La qualité de services réservés aux citoyens dans l’administration sénégalaise doit être améliorée. Pour ce faire, le ministère de la Fonction publique et de la Réforme du secteur public envisage de mettre en place des stratégies afin d’apporter des changements au sein des services de l’administration sénégalaise.

« Il y a un certain nombre d’instruments que nous sommes en train de mettre en place qui vont pouvoir guider ces changements importants que nous voulons apporter au niveau de la fonction publique. Parmi lesquels, il y a justement une stratégie sur l’accueil et l’orientation, une stratégie sur la formation publique, une stratégie aussi sur la qualité du service public que nous délivrons. Donc il y a beaucoup de documents que nous sommes en train d’élaborer actuellement et qui seront bientôt livrés au Sénégal», a déclaré Olivier Boucal en marge d’un panel sur le rôle de la Fonction Publique dans la transformation systémique à la foire internationale de Dakar (Fidak).

En plus de l’accueil, la qualité de service et la formation, il est aussi nécessaire de réformer le système de recrutement de la fonction publique notamment grâce à la dématérialisation. « C’est important parce qu’il y a une évolution du monde avec de nouveaux métiers qui arrivent et de nouvelles méthodes d’enseignement qui ne sont pas les mêmes avec les méthodes que nous avions au lendemain de nos indépendances. Donc il va falloir revisiter et voir aussi ce que nous avons l’habitude de faire. Après l’évaluation, nous nous sommes rendus compte qu’il y a beaucoup de choses qu’il faut corriger. C’est pourquoi depuis notre arrivée, nous avons entamé une réforme sur beaucoup de points touchant à la fonction publique, dont le recrutement» a affirmé le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du secteur public.