Qui est François Bayrou…le nouveau premier ministre français

Un homme de « l’ancien monde » nommé à Matignon. Nommé Premier ministre ce vendredi 13 décembre, le centriste François Bayrou a navigué pendant des années à droite avant de jouer la carte de l’autonomie dans les années 2000. Se considérant comme l’un des artisans de la victoire d’Emmanuel Macron en 2017, le patron du Modem a su dialoguer avec les LR comme avec les socialistes pendant toute sa carrière.

S’il commence sa carrière en tant que professeur de lettres classiques dans un lycée de Pau, son fief des Pyrénées-Atlantiques, il rejoint à 29 ans seulement le cabinet de Pierre Méhaignerie, alors ministre de l’Agriculture sous Raymond Barre.

En parallèle, celui qui commence à devenir père de famille nombreuse devient la plume de Jean Lecanuet, ex-candidat à la présidentielle, l’un des fondateurs du mouvement centriste UDF (Union pour la démocratie française).

De quoi lui mettre le pied à l’étrier lui permettant de devenir député des Pyrénées-Atlantiques en 1986. À l’époque, il bat largement Michèle Alliot-Marie, pourtant fille du maire de Biarritz.

Sa victoire puis sa réélection deux ans plus tard lui permettent de faire partie du petit club des ambitieux du centre-droit qui se présentent comme « les rénovateurs » de la droite. Parmi ceux-ci, on trouve notamment Michel Barnier, à qui il succède, maisaussi François Fillon ou le défunt Philippe Séguin.

Un passage au ministère de l’Éducation nationale

Mais la concurrence entre les uns et les autres est sévère et pousse François Bayrou à soutenir une liste dissidente de celle de l’UDF et du RPR, l’ancêtre des LR, aux européennes en 1989. Cap sur la candidature de Simone Veil, largement soutenue par Valéry Giscard d’Estaing, qui se verrait bien redevenir président de la République en 1995.

Il fait son entrée au gouvernement en 1993 pour devenir le ministre de l’Éducation nationale d’Édouard Balladur. Son passage rue de Grenelle est marqué par des manifestations pour défendre l’école publique alors qu’il défend un projet pour augmenter les finances de l’enseignement privé.

En position de faiblesse politique, l’élu hésite un temps à rejoindre Jacques Delors, alors pressenti pour être candidat socialiste à la présidentielle. Mais François Bayrou fait finalement la campagne d’Édouard Balladur.

La droite a beau sortir fracturée de la présidentielle de 1995 après la victoire de Jacques Chirac, le centriste parvient à se maintenir au ministère de l’Éducation nationale. Il y lance de nouvelles filières (S, L, ES) pour le baccalauréat. À la faveur de la dissolution de 1997, il fait son retour à l’Assemblée nationale et prend la tête du groupe UDF, lui donnant des forces pour la présidentielle de 2002.

« Tu ne me fais pas les poches »

Coincée entre Jacques Chirac et Alain Madelin, sa campagne peine à décoller jusqu’à ce qu’il donne une claque à un jeune qui « lui faisait les poches » lors d’un déplacement à Strasbourg. Tout un symbole alors que l’insécurité fait les choux gras de la droite et que Lionel Jospin ne parvient pas à répondre à l’inquiétude des Français en la matière.

François Bayrou arrive en 4e position du scrutin, derrière Lionel Jospin qui ne parvient pas à se qualifier au second tour. Dans la foulée, le Palois le prend de plus en plus ses distances avec la droite. Il se paie même le luxe de voter contre le budget de Dominique de Villepin, alors Premier ministre, puis la motion de censure déposée par les socialistes à son encontre. Ces gestes sont lus comme une exclusion de fait de la majorité présidentielle de l’époque.

En 2007, à nouveau candidat à la présidentielle, le représentant de l’UDF est vivement tancé par plusieurs soutiens, de Simone Veil à Valéry Giscard d’Estaing, qui ne lui pardonnent pas de ne pas se rallier à Nicolas Sarkozy.

Potentiel Premier ministre de Royal

Plusieurs sondages le donnent au-coude-coude avec Ségolène Royal, lui laissant espérer pendant quelques semaines un bras de fer avec le candidat de la droite. Il ne parvient finalement pas à se qualifier au second tour. Mais la socialiste qui cherche à élargir son socle électoral lui propose de devenir son Premier ministre.

Las: François Bayrou ne vient pas au rendez-vous proposé par la candidate de la gauche pour finaliser cet accord. Dans un livre, Ségolène Royal le compare quelques mois plus tard à « un amoureux qui craint la panne ».

Quatre jours après la victoire de Nicolas Sarkozy, pour lequel il n’a pas voté au second tour, comme il l’explique trois ans plus tard, l’ex-ministre de l’Éducation nationale lance le Modem, clairement présenté comme un parti d’opposition au nouveau président. C’en est trop pour plusieurs de ses fidèles qui claquent la porte.

Une traversée du désert

Défaite aux municipales de Pau en 2008, accusation de gérer « son parti comme une secte », campagne des européennes catastrophique en 2009 qui enregistre le score le plus de toute l’histoire du centre… La traversé du désert s’installe dans la durée jusqu’à la présidentielle de 2012 où il ne finit qu’en cinquième position, avec un score deux fois inférieur à 2007.

En 2014, le patron du Modem parvient à devenir maire de Pau à la faveur d’un coup de main de la droite qui ne présente pas de candidat. Un temps soutien d’Alain Juppé pour la présidentielle de 2017, François Bayrou change son fusil d’épaule quand l’ex-Premier ministre est largement battu à la primaire de la droite par François Fillon.

La probable candidature d’Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie, suscite dans un premier temps ses critiques au vitriol.

Soutien à Macron

François Bayrou met finalement en scène son ralliement au candidat d’En marche et pose sur la table plusieurs exigences à son ralliement, de l’introduction à la proportionnelle aux législatives en passant par une meilleure rémunération des Français.

En dépit de bisbilles entre le camp macroniste et le Modem pour les législatives, le patron du Modem devient ministre de la Justice avec d’autres proches qui font eux aussi leur entrée au gouvernement comme la fidèle Marielle de Sarnez. Le bail est très éphémère: il ne reste qu’à peine 35 jours en poste.

En cause: les soupçons de la justice à son encontre dans le cadre d’une affaire d’emplois fictifs d’assistants au Parlement européen. Mis en examen en 2019, François Bayrou qui a fait de la moralisation de la vie politique l’un de ses piliers politiques, refuse de quitter sa mairie de Pau, en désaccord avec des propos qu’il avait lui-même tenus.

Plutôt discret politiquement à ce moment-là, Emmanuel Macron lui offre le Haut-commissariat au Plan, un organe créé sur mesure pour lui.

Une censure qui lui ouvre à nouveau les portes de Matignon

Si la fonction n’a guère d’impact, elle lui permet de continuer de graviter dans la galaxie présidentielle. En 2022, François Bayrou décide d’accorder son parrainage de maire à Marine Le Pen pour, dit-il, « sauver la démocratie ».

Les relations se refroidissent avec la macronie dans les mois qui suivent. Le chef de l’État n’apprécie guère que le centriste évoque à haute voix dans les médias son éventuelle candidature en 2027. François Bayrou refuse de son côté d’entrer dans le gouvernement de Gabriel Attal, nommé Premier ministre en janvier 2024, « faute d’accord profond sur la politique à suivre ».

En février dernier, l’horizon judiciaire s’éclaircit. Le dirigeant du Modem est relaxé par la justice dans le cadre de son procès dans l’affaire des assistants parlementaires au Parlement européen, en dépit de réquisitions sévères du parquet qui fait appel dans la foulée.

La dissolution puis la censure de Michel Barnier le remplacent en pole position pour entrer à Matignon. Après un échange tendu ce vendredi matin à l’Élysée avec Emmanuel Macron, c’est désormais chose faite. Charge à lui désormais de trouver un budget pour 2025 et de parvenir à tenir dans la durée à Matignon face à la menace d’une motion de censure. Si le calendrier a tout d’une gageure dans une Assemblée nationale très divisée, son statut de chef de gouvernement pourrait lui donner de l’espoir pour 2027.

Source : BFMTV