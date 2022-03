Sénégal…le pays des grands malades mentaux

Le Sénégal, en ce début du 21e siècle, présente le visage le plus sombre de son histoire, avec près de quatre mille malades mentaux, livrés à eux-mêmes, dans la nature. Dans beaucoup de foyers et partout à travers les rues, à Dakar et dans les autres villes, des personnes souffrant de troubles mentaux occupent le décor. Conséquences, des citoyens sont victimes de leurs actes. A Sandaga , un malade mental a égorgé et brulé le corps d’un paisible menuisier, malchanceux.