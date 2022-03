Soumaila Manga avertit le pouvoir : ‹‹ Force reste à la rue ››

De la même manière que le monde, l’Occident surtout, n’avait pas tiré assez de leçons sur les première et seconde guerres mondiales et sur la guerre froide, conduisant à ce qui se passe aujourd’hui en Ukraine, de la même manière, nous, Sénégalais, n’avons pas tiré assez de leçons sur ce qui s’est passé au mois de mars 2021, conduisant aux dérives médiatiques et judiciaires auxquelles nous assistons aujourd’hui. C’est aussi valable pour le pouvoir que pour l’opposition.

Ce qui s’est passé au mois de mars 2021, c’est qu’une force avait arrêté une autre force qu’une puissance étatique voulait épandre par de multiples injustices. La force de la RUE avait stoppé net la force des pouvoiristes. Et au sortir de ces événements, l’opposition a pensé que le camp d’en face allait, désormais, user d’armes conventionnelles ; situation qui l’a poussée à dormir sur ses lauriers.

Le résultat est aujourd’hui là. Sans appel ! Les élections territoriales se sont déroulées dans des conditions les plus exécrables. Car, comment comprendre que la coalition YAW, regroupant l’ensemble des forces de l’opposition, se retrouve avec quelques 772.000 voix, un peu plus de ce qu’avait Ousmane SONKO à la présidentielle 2019 (697.496 voix). Où sont donc passés l’électorat de Khaf et compagnie, celui de Gackou, celui du PUR et des autres ?

C’est parce que simplement, elle n’a pas été présente dans toutes les collectivités territoriales du pays du fait du bon vouloir de Macky. Même si cette coalition de l’opposition dit avoir gagné, qu’elle sache qu’elle a gagné sans gagner. L’exemple de la ville de Guédiawaye est là. C’est aussi le cas de Sonko qui a perdu quatre (04) communes sur les six (06) que compte le département de Ziguinchor. Celle d’Énampor abrite Mamatoro où se trouvent la décharge finale des ordres ménagères et le déversoir des eaux usées. Attention à sa fermeture durant l’hivernage pour inonder la ville de Ziguinchor d’ordures ménagères, d’eaux usées et des eaux de ruissellement ! La commune de Niaguis et celle de Boutoupa Camaracounda qui constituent, aujourd’hui, les principales réserves foncières du département ont été perdues, sans parler se Niassia et même de Sindian dans le département de Bignona, plus que symbolique pour le Patriote en chef.

Le pouvoir qui semble avoir la tête hors de l’eau reprend ses offensives médiatiques et judiciaires. Barth a été jugé et le parquet général requiert cinq (05) ferme ; le verdict est attendu le 18 mai. Les ‹‹ Médiamenteurs ›› des journaux Le Monde, RFI et Jeune Afrique entrent dans la danse du ‹‹ Médiamensonge ›› en présentant la principale coupable comme la victime, vice versa.

Les législatives se profilent à l’horizon sans garantie d’une tenue correcte de ces échéances, ô combien, cruciales pour la respiration de notre démocratie chahutée par Macky Sall. Ce dernier tient au secret sur le fichier électoral comme la prunelle de ses yeux. Pas de possibilité pour l’opposition d’y accéder sauf à l’orée des élections pendant que la campagne électorale bat son plein. Même pour le besoin de son audit, ce sont les étrangers qui le font alors le pays regorge de spécialistes en la matière. L’inscription des primo-votants et la distribution des cartes d’électeurs sont de plus en plus verrouillées par le pouvoir pour décourager l’électorat jeune.

Comment, dans ces conditions, espérer faire partir Macky Sall ? Ou, à défaut, ne pas faire du Macky sans Macky ? Comme nous avions fait du Wade pire que Wade en 2012. On ne change jamais une équipe qui gagne ! Nous dit-on dans le milieu du sport. Ou encore, on n’abandonne jamais une stratégie gagnante. Ce qui avait fait gagner l’opposition, sa première victoire d’ailleurs face à Macky Sall, au mois de mars 2021 c’était la RUE. Cette dernière est donc la meilleure équipe ou la meilleure stratégie gagnante de l’opposition. Continuer de l’adopter, c’est adopter sa stratégie gagnante et l’abandonner, c’est abandonner son équipe gagnante.

J’ai aimé la remarque d’un jeune internaute qui a fait savoir qu’il émet des doutes sur la perte du pouvoir de Macky Sall par les urnes car tous les jeunes n’ont pas de cartes d’électeurs mais quant à la RUE, il ne doute pas une seule seconde que Macky perdra dès les premiers jours.

C’est pour simplement dire ce que nous avons dit et redit depuis lors : désormais, ‹‹ Force reste à la RUE ››.

La RUE pour exiger un processus électoral fiable !

La RUE pour revendiquer l’accès au fichier électoral dans les meilleurs délais.

La RUE pour imposer des règles du jeu démocratique claires.

La RUE pour la tenue correcte des élections législatives du du 31 juillet 2022 et présidentielle de 2024.

Soumaila Manga, Président Debout Pour La Patrie-DLP