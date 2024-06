Sénégal : Les femmes veulent plus de place dans le monde diplomatique

Le ministère de l’intégration africaine et des affaires étrangères plaide pour davantage un accès aux femmes à la diplomatie. La cheffe de la diplomatie sénégalaise, madame Yacine Fall l’a fait savoir, lors de son intervention à un panel organisé dans le cadre de la journée internationale des femmes dans la diplomatie, ce mardi 25 à Dakar.

C’est une rencontre initiée par l’Union des conseillers des affaires étrangères du Sénégal et l’Amicale des chanceliers des affaires étrangères du Sénégal. Cette rencontre avait pour thème : « Carrières et leadership des femmes en diplomatie : regards croisés.” Un des objectif de ce conclave est la mise en relief de parcours de femmes diplomates. Des parcours pouvant être des sources d’inspiration pour les jeunes femmes qui veulent faire carrière dans la diplomatie.

La diplomatie longtemps considérée comme l’apanage des hommes, aujourd’hui, attire de plus en plus de femmes. C’est pourquoi ce panel sonne comme une « mobilisation » pour les femmes diplomates qui entendent accompagner leurs collègues dans le métier. Ainsi dira, Yacine Fall, sur Pressafrik, « cet accompagnement doit s’articuler autour de l’aspect éducatif et celui de la réflexion critique en vue de leur permettre d’avoir une parfaite compréhension des relations entre les Etats, les institutions et les enjeux géostratégiques mondiaux et africains ».