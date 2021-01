Sénégal…Micmac autour de 20 000 hectares de Terres (Vidéo)

Enquête inédite qui révèle les dessous de ce qu’on peut qualifier, sans exagération aucune, du plus Grand scandale foncier de tous les temps au Sénégal, sur fond d’accaparement des terres du monde rural et des dégâts incompensables sur l’environnement, et surtout l’exploitation du sol qui échappe à la Nation au profit d’investisseurs et de capitaux étrangers nichés dans des « Paradis fiscaux ».

Aucun superlatif n’est de trop pour qualifier ce scandale !

D’abord par l’ampleur des surfaces en jeu:

20 000 ha de terres !

20 000 ha, c’est 2 fois et 1/2 la taille de la ville de Dakar, affectés, puis des affectés puis réaffectés par des décrets présidentiels avec un micmac impliquant 2 chef d’état qui se sont succédés à la tête du pays: Abdoulaye Wade et Macky Sall.

Ensuite par l’écart entre les ambitions affichées par les promoteurs du projet initial Senhuile Senethanol et les maigres réalisations concrètes sur le terrain.

La seule chose qui a avancé sur le terrain, c’est la spéculation sur le foncier, au point que aujourd’hui ces terres se retrouvent entre les mains de sulfureux hommes d’affaires et de sociétés immatriculées dans des Paradis fiscaux.

Et c’est une enquête de terrain et d’investigations fouillées qui permet de lever le voile sur ce lièvre.

L’enquête porte la signature du journaliste Abdoulaye Cissé qui officie à GFM comme Grand reporter / Éditorialiste.

Il n’en est pas à son coup d’essai dans le genre de documentaire-investigation.

Il avait signé il y’a tout juste quelques mois un documentaire inédit intitulé « Enquête vérité sur le transfert des gazelles Oryx dans la propriété privée du ministre de l’environnement Abdou Karim Sall à Bambilor ».

Ce second documentaire dans le genre, positionne le label « TUND WI » comme une valeur sûre du documentaire d’investigation journalistique.

Et, plutôt qu’un contournement des médias classiques, l’option de diffusion exclusivement sur le Web sur les différents supports (YouTube, Facebook et Twitter) du Label Tund Wi, est une nouvelle offre qui explore le créneau du digital, mais qui n’exclut pas le relais, l’amplification du message et le prolongement du débat sur les médias classiques.

Tout comme Tund wi, pourra à l’inverse prendre le temps d’aller plus loin dans certains sujets du débat public.

Dans ce documentaire « Micmac autour de 20 000 hectares de Terres », vous n’aurez pas tout vu d’un dossier qui cache encore bien d’autres mystères.