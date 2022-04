Sénégal-Qatar : le sport en renfort des relations bilatérales

Djily Mbaye FALL, responsable du African Center of Islamic Geopolitic

Axe Sportif Dakar-Doha: Le long chemin parcouru

Une satisfaction m’habite suite à la qualification au mondial Qatar 2022 de l’équipe sénégalaise. Ce qui me conduit à tremper mon écritoire dans l’encre pour partager quelques faits, très peu connus du grand public, et qui ont jalonné la relation sportive entre le Qatar et le Sénégal.

En effet, si séjourner á l’émirat était prédestiné aux sénégalais arabophones pour approfondir leurs études, un bon nombre parmi nos compatriotes y a vécu, à partir des années 90, pour des raisons purement sportives. Le footballeur Alboury LAKH, meilleur buteur du championnat du Sénégal en 1987 avec l’union sportive Rail de Thiès puis champion du Sénégal en 1989 avec le Djaraf de Dakar, est l’un des pionniers à poursuivre une carrière sportive au Qatar. S’en est suivi d’autres joueurs tels que Moussa NDAO et Mansour AYANDA qui ne sont plus à présenter aux férus du championnat local.

Ainsi, au fil des années, le Qatar est devenu le nouvel eldorado des sportifs sénégalais grâce aussi à Bruno Metsu. Engagé en 2008 comme coach par la fédération qatarie de football, l’ancien entraineur qui a conduit le Sénégal pour la première fois de l’histoire en coupe du monde, encourageait les sportifs sénégalais à rejoindre le championnat qatari. Cet appel avait bien été entendu par les footballeurs comme Bayal SALL engagé au club Al Arabi, Mamadou NIANG au club Al Saad et Issiar DIA au club Al Kharatiyath. Ainsi, des joueurs sénégalais ont marqué d’une empreinte indélébile leur passage en remportant la coupe de l’Emir, compétition la plus prestigieuse du championnat qatari et qui a facilité leur naturalisation.

La qualité de prestations des sénégalais avait même séduit Cheikh Faisal Bin Ahmad AL THANI, membre de la famille régnante. Ce qui a motivé sa visite à Saly accompagné du célèbre footballeur Lionel Messi afin de prospecter parmi les jeunes talents.

Au-delà du football, des sénégalais se sont illustrés dans d’autres disciplines sportives en équipe nationale du Qatar tel que le naturalisé Cherif Younouss SAMBA qui en 2016 a contribué fortement à la première victoire du Qatar au J.O de Volley Beach. On note aussi des sénégalais dans l’équipe nationale qatarie de Basket-ball depuis la venue à Dakar en 2013 de monsieur Ahmet Abdul HADY, un des responsables de la fédération qatarie de Basket-Ball, sur invitation de monsieur Baba TANDIAN à l’époque Président de la fédération sénégalaise de Basket-Ball.

Il est à remarquer aussi qu’en 2016 lors de la coupe du monde de Beach-Soccer des moins de 20 ans, en Nouvelle Zélande, le Qatar et le Sénégal se sont confrontés pour la première fois dans l’histoire du sport. Le match s’était terminé sur une victoire du Sénégal de 2/1. Le Qatar qui en était à sa première participation à cette coupe du monde n’avait pas démérité.

De manière indirecte, l’athlétisme aussi a joué un rôle important dans la relation sportive entre le Qatar et le Sénégal grâce à monsieur Lamine Diack. L’IAAF qu’il présidait organisait depuis 2010 la diamond league à Doha. Leurs Altesses Cheikh Hamad Ben Khalifa AL THANI Emir du Qatar, Cheikh Tamim AL THANI Prince Héritier, Cheikh Jassim Bin Thamer AL THANI Vice-Président du comité olympique, Cheikh Saoud Bin Abdulrahman AL THANI Secrétaire General du comité olympique, monsieur Dahlan Jumaan AL HAMAD Président de la fédération d’athlétisme, son Secrétaire Général monsieur Adel AL BAKER ainsi que Dr Khalifa Jeham Al KUWARI Directeur du centre de médecine du sport Aspetar étaient à la première loge aux côtés du Président DIACK pour suivre les compétitions.

Le mythique rallye « Dakar » anciennement connu sous le nom de « Paris-Dakar », créé en 1979 par feu Thierry Sabine et associé à notre pays, a fait aussi briller l’émirat du golfe. Le pilote automobile Qatari Nasser AL ATTIYAH qui a remporté l’édition de 2011 et celle de 2015 le faisant rentrer dans le cercle fermé des doubles titrés du rallye « Dakar » ne dira pas le contraire.

Par Djily Mbaye FALL/ Président du Cercle d’Amitié Sénégalo-Qatari