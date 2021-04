Alioune Tine estime qu’au Sénégal, « tous les signaux politiques, économiques et sociaux sont au rouge et marquent que nous risquons de franchir les frontières de l’ensauvagement et de l’ingouvernabilité, quel que soit celui-ci qui sera demain à la tête de ce pays ».

Pour le fondateur d’Afrikajom Center et ancien Président du Comité Sénégalais des Droits de l’Homme, une « introspection nationale est une urgence », écrit-il sur son compte Twitter.