Sénégal…Une école ordonnée d’indemniser ses élèves

Après quatre années de contentieux, le Collectif des parents d’élèves de l’école Dior savoure enfin le goût de la victoire. Selon un communiqué du collectif, repris par Senego, la direction de l’établissement avait posé des conditions jugées illégales pour la réinscription en demandant le paiement des frais des mois non enseignés en raison du Covid-19. Les parents, appuyés par les décisions étatiques d’arrêt des cours et les aides financières allouées aux écoles, ont estimé cette requête comme étant infondée.

Face à cette situation perçue comme un abus, le Collectif a entrepris des démarches judiciaires contre le groupe scolaire Dior. Ceci a mené à une décision de la Cour d’appel de Dakar, datée du 26 juillet 2023, qui reconnait la responsabilité de l’école dans le préjudice causé et lui ordonne de verser 50 000 francs CFA de dommages et intérêts par élève, et de fournir les relevés de notes de l’année 2019-2020.

Le Collectif exprime sa gratitude envers toutes les parties qui ont soutenu leur cause, mentionnant particulièrement Me Babacar Ndiaye et les acteurs de la société civile. Cette résolution symbolise pour eux la défense des droits des élèves et la préservation de l’équité en éducation.