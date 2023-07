Sénégal : UNICEF et Mastercard appuient la production de prototypes innovants de lavage des mains

C’est un lot de 425 dispositifs de lavage des mains réalisés selon des prototypes présentés par les jeunes dans le cadre de la promotion de l’entreprenariat dans le domaine de l’eau, l’hygiène et l’assainissement qui a été remis aux autorités à Saint Louis et Kaffrine. La production de ce lot de 425 dispositifs de lavage des mains fait suite à un concours lancé par le ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et Technique, de l’Apprentissage et de l’Insertion (MEFPAI) et le ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) avec l’appui de l’UNICEF et de la Fondation MasterCard.

Ce concours s’inscrit dans une démarche de mobilisation et de valorisation des jeunes en faisant appel à leur créativité en proposant des solutions innovantes par la mise au point de produits et équipements visant à soutenir l’effort national de lutte contre la pandémie de COVID-19. Deux prototypes ont été ainsi retenus à l’issue du concours : un prototype à usage familial et un prototype à usage public.

Les gagnantes Aissatou Kébé Seck, élève en filière structure Métallique 2ème année, au lycée André Peytavin de Saint-Louis et de Fatou Ndiaye, élève-maître en électricité au Centre national de formation des maîtres d’enseignement technique professionnel de Kaffrine ont ainsi vu leur invention faire l’objet d’une production industrielle dont un premier lot a été remis.

Le concours avait réuni 210 jeunes issus de 14 établissements, à raison 15 élèves par établissement. Au total 16 participants avaient été présélectionnés.

« C’est aussi le moment de saluer l’engagement des jeunes et de magnifier la créativité dont ils ont fait montre en proposant des dispositifs de lavage des mains innovants qui vont impacter positivement sur la qualité des services dans le domaine de l’eau, l’hygiène et l’assainissement en faveur des couches les plus vulnérables notamment les enfants », a déclaré la représentante de l’UNICEF au Sénégal, Silvia Danailov. « L’UNICEF se félicite encore de ce partenariat avec la Fondation Mastercard qui a été déterminant et qui a permis d’appuyer les efforts du gouvernement dans le cadre de la riposte nationale multisectorielle, la prévention de la pandémie de COVID-19 et la construction de la résilience », a -t-elle encore souligné.

« Ce concours national portant sur Le Dispositif de Lavage des Mains nous a permis de découvrir l’imagination, la créativité, le génie des jeunes apprenants à travers leur engagement direct et concret dans la réponse à la pandémie de COVID 19 », déclare le Directeur Régional de la Fondation Mastercard, Serge-Auguste Kouakou, qui renchérit que : « grâce à ce partenariat avec UNICEF, la Fondation Mastercard continuera, comme à son habitude, de soutenir des initiatives qui stimulent concrètement l’entreprenariat et l’autonomisation des jeunes et notamment des jeunes femmes ».

Il faut rappeler que depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’UNICEF et la Fondation Mastercard ont joint leurs efforts pour soutenir le gouvernement du Sénégal dans la réponse à la pandémie de la COVID-19.

Le soutien de l’UNICEF et de la Fondation Mastercard a permis de couvrir plusieurs aspects de la riposte nationale dont une réponse médicale inclusive à la COVID-19 par la mise à disposition de matériel médical et la formation du personnel de santé pour favoriser l’accès aux services vitaux.

Elle a aussi financé l’acquisition d’équipements pour le traitement des cas de COVID-19 notamment les respirateurs, les ventilateurs et les concentrateurs d’oxygène, ainsi que les équipements de protection individuelle pour assurer la sécurité des agents de santé et des patients. Elle a également permis d’appuyer la prévention et le contrôle des infections par la promotion de dispositifs le lavage des mains innovants réalisés par les jeunes, entre autres.