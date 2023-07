Aliou Sall à l’heure de la contre-offensive ?

Un an et demi après après sa défaite à la mairie de Guediawaye, les circonstances ont beau changer, l’actualité s’emballer, rien n’y fait, Aliou Sall n’a jamais abandonné ses ambitions politiques.

Bosseur, ambitieux et déterminé, le Coordonnateur du Mouvement RENFORT aurait pu, au regard de ses relations, de ses ambitions, avoir une carrière continentale ou internationale, s’installer ailleurs dans le monde pour s’accomplir. Que nenni ! Il a toujours préféré le peuple, la culture du terroir et le Sénégal des profondeurs.

Ces dernières années, la presse et les réseaux sociaux ont été, à plusieurs reprises, le théâtre des plus folles rumeurs contre le jeune frère du Président de la République. Mais Aliou Sall est considéré comme une valeur sûre : un homme d’expérience, bon tribun et fin analyste, pondéré et porté sur le dialogue, mais tranchant et intraitable lorsqu’il le faut, qui connaît les arcanes de la diplomatie et les rouages de la géostratégie.

Peu présent dans les médias, ses adversaires le redoutent et ne manquent pas d’alimenter les plus folles rumeurs à son compte.

Sa retenue et son attitude apaisante, en toute circonstance, tranchent avec l’excitation ambiante. Ce n’est pas une posture d’emprunt pour les besoins du moment, c’est son éducation.

Discret et accessible, l’ancien Président des Maires du Sénégal a toujours montré respect et loyauté envers le Président Macky Sall.

Après l’annonce du retrait du Président Macky Sall de la course à la présidentielle, au moment où la bataille de succession fait rage, il faudra, désormais, compter avec le retour sur la scène de l’un des plus talentueux hommes politiques de sa génération.

ABDALLAH BA

RENFORT