Sénégalais maltraité en Italie : Aïssata Tall Sall tape sur la table (document)

Le ministère des Affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur s’est fendu d’un communiqué, dimanche, pour dénoncer et condamner le traitement « raciste, inhumain et dégradant » infligé à un compatriote sénégalais en Italie. Selon Aïssata Tall Sall, le fait est d’autant plus grave qu’il a été commis par des dépositaires de la puissance publique, censés appliquer la loi et assurer la sécurité des personnes et des biens.