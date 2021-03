Sénégal…Intégration des secteurs privées dans l’exploitation portuaire

Le Président Macky Sall a décidé de renforcer le privé national. A ce propos, deux contrats de concessions portuaires attribués au secteur privé national ont été signés hier au Palais de la République entre le Directeur général du Port Autonome de Dakar (PAD) et les acteurs du privé national, rapporte L’As.

Les deux concessions portent sur un terminal de supports logistiques d’activités portuaires et sur un terminal de gaz liquéfié. Ces conventions constituent une première dans la mise en œuvre du contenu local que le Président Macky Sall a souhaité attribuer au secteur privé national, pour l’exploitation des ressources pétrolières et gazières de notre pays. En se regroupant en consortium, le secteur privé national s’engage dans la voie tracée par le chef de l’Etat les invitant à s’unir pour répondre aux critères d’adjudication, précise un post de la Présidence de la République. Le patronat sénégalais compte ainsi relever le défi et jouer pleinement son rôle dans la création d’emplois.