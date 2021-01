Encore une disparition étrange à Dakar. La jeune Léna Gueye âgée de 16 ans et résidant à Ouest Foire a mystérieusement disparu. on ne l’a plus revue depuis le samedi 02 janvier 2021.

Léna Gueye était partie acheter de la viande à la boucherie vers 17h, le samedi 2 janvier elle n’est plus revenue chez elle jusque-là, renseigne sa famille qui a joint nos confrères de Senego.

Contact à joindre : 77 657 05 15