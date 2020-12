Senelec-Akilee : L’Ofnac à la trousse de Makhtar Cissé

L’Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) est sur les traces de l’ancien ministre, Mouhamadou Makhtar Cissé. C’est ce que laisse entendre Les Échos qui, dans sa parution de ce jour, révèle que l’organe de contrôle traite, dans le plus grand secret, le contrat qui liait Senelec et Akilee.

Selon le journal, le secrétaire général de Senelec, le Directeur principal des finances et du contrôle, le Directeur financier et celui des affaires juridiques ont tous été convoqués et reçus par l’Ofnac la semaine dernière. Ainsi, le journal ajoute que Mouhamadou Mactar Cissé, Directeur général de la Senelec à l’époque des faits, devrait être l’un des prochains sur la liste.