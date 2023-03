Série d’arrestations : Les élèves continuent de manifester

Dans une vidéo publiée par le journaliste Ayoba Faye, on aperçoit des jeunes sénégalais qui continuent de manifester dans les rues de Dakar. Ce malgré les difficultés liées au jeûne, ils sont déterminés à exprimer leur mécontentement et leur solidarité envers leurs camarades et enseignants arrêtés. « À l’instant à Dakar, une procession infinie de centaines d’élèves dans les rues pour déloger leurs camarades des écoles privées. Ils protestent contre les arrestations de leurs camarades et enseignants », écrit le confrères.

