Séries de Manifs…Les arabisants républicains appellent au calme

Le Bureau exécutif national du MNAR réuni par Visio conférence ce lundi, se dit indigné par la tournure inattendue prise par une affaire privée, qui malheureusement fait partie du quotidien dans notre pays, et qui est toujours comme dans le cas présent, traitée par la juridiction compétente en la matière.

Le MNAR présente ses condoléances les plus attristées à son Excellence, M. le président de la République, père de la Nation, aux familles des victimes, et au peuple Sénégalais, et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés, exprime sa compassion et sa solidarité à tous ceux qui ont vu leurs biens détruits.

Analysant la situation, le MNAR appelle tous les acteurs à l’apaisement, et au sens de la responsabilité pour que la paix revienne, et mettre en déroute toutes les tentatives de déstabilisations, dans une sous- région envahie par des forces obscures, qui sèment la terreur et la désolation ! A cet effet, le Mouvement national des arabisants républicains apporte son soutien à son Excellence, Mr. e président de la République, et aux forces de défense et de sécurité dans leurs difficiles missions.

Constatant que cette malheureuse affaire a servi de détonateur pour permettre à une jeunesse qui représente 70% de la population, majoritairement sans emploi, malgré tous les efforts consentis par l’Etat, et les partenaires au développement. D’exprimer leur mécontentement face à la tentative de destitution d’un pouvoir démocratiquement élu et alerter les autorités sur la situation d’insécurité que les forces du Mal veulent instaurer dans notre pays.

Mais au delà de cette situation une introspection s’impose à tous les niveaux. A l’État d’abord, parce que garant de la sécurité et de la stabilité du pays et mieux, de notre bon vouloir de vie commune. Ensuite aux populations que l’État est censé servir.

L’ouverture d’un nouveau cadre pour un dialogue inclusif, ouvert à tous les segments de la société, pour une réconciliation entre l’Etat et les citoyens.

Enfin, le MNAR se félicite du début de décrispation et la désescalade observée dans ce dossier depuis ce matin, après l’intervention des représentants des autorités religieuses, et appelle les populations à la retenue et à multiplier les prières pour une paix définitive.

