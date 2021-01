Serigne Amadou Cissé liste les affres du régime… »

Sans Vertus Promises ! Transhumance, Pillage des biens publics, 3 éme mandat, éducation sexuelle…les affres d’un régime aux airs de populisme exacerbé, atteint de cécité politique…Par SERIGNE AMADOU CISSÉ NDIEGUENE

Il est vraiment dommage et regrettable de se rendre compte ,malheureusement sur le tard , que ceux pour qui on se surmenait, se battait , se sacrifiait ou recevait des quolibets, des méchancetés, des coups tordus de toujours tordus , le tout sans prix , avec responsabilité, patriotisme , désintéressement et une noblesse de cœur sans équivoque, pour les installer au pouvoir, ceux-là étaient des Catilina voilés de la Ville de Rome antique, des égocentriques, rancuniers, arrogants comme leurs prédécesseurs. Des pilleurs de biens publics, spécialistes de détournements maquillés, capables de méchancetés, de trahisons, de crimes économiques. Qui manquent de discernement, de reconnaissance, de générosité et surtout d’élégance.

» Les promesses n’engageant que ceux qui y croient «, pauvres de ces populations-oies qui dévorent tout ce qu’on leur jette !

Heureusement, certains avertis n’ont jamais cru à certaines promesses faites, eu égard à des expériences vécues . Des blessures profondes causées par des vendeurs de vent, refusant encore de guérir, de se cicatriser !

Après les affres d’un dit régime aux airs de populisme exacerbé, atteint de cécité politique,parce qu’osant marcher sur des cadavres pour arracher un mandat indu , Promoteur et propagateur de médiocrités, de scandales quotidiens , de corruptions massives , bien des patriotes étaient tombés sous le charme de fausses vertus proclamées dont se drapaient et se gargarisaient d’obscurs et sournois machiavels : responsabilité, sérieux , patience , justice et égalité, fidélité à la Nation , reconnaissance et même piété ou autres atours , dévotions qui sertissent et rafraîchissent de baume, des cœurs meurtris par des perversions jamais imaginées . Regretter le choléra bruyant pour la peste insidieuse !

Ne nous reste-t-il alors, que nos yeux pour pleurer , ruminer des colères sourdes et constater nos erreurs d’appréciations ? des esclandres désordonnées ? Se morfondre et/ou se résigner ?

⁃ Que nenni ! NO MAN NO CRY !

⁃

On apprend de ses erreurs ! Simplement , redoubler de vigilance . Continuer de se battre sans relâche pour l’honneur, pour la vérité, la considération; contre le cynisme, les roublardises et tromperies , vivement contre les dévots hypocrites et calomniateurs aux langues pendues et à la critique facile ; contre les trahisons, lâchetés et mesquineries , contre les usurpations et vols flagrants de cols- blancs . Se battre avec les armes de la République, contre la confiscation des orientations des administrés, contre l’érection de pays de non-mérite et de contre-valeurs ; surtout contre des élites frileuses, insouciantes et indifférentes à l’avenir de notre jeunesse et au vécu effroyable des populations vulnérables . Castes indignes et promptes à trahir nos confiances .

Se battre contre toutes ces fourberies occidentales qui continuent de nous narguer , nous maintenir sous leur joug , avec leurs honteux accords secrets coloniaux , piller nos ressources , dévoyer et agresser lâchement, nos admirables valeurs et maintenant, nos convictions religieuses, culturelles , ancestrales.

Pire aujourd’hui, qui continuent de faire des pieds et des mains pour introduire , de connivence avec ces groupes pervers locaux et autorités complices d’ici et d’ailleurs , les pratiques dégradantes de l’homosexualite’, du lesbianisme et autres perversions abominables de leurs sociétés mécréantes, permissives .

Tous , des fléaux qui durent et perdurent , sans raison et qui nourrissent des haines virulentes et des déceptions légitimes , bloquent prospérités et développements de nos pays et paupérisent nos populations , pour enfin ouvrir , béantes , des portes de lendemains dévastateurs , destructeurs , inarrêtables ! Dieu nous en garde !

Quand les gouvernants sont les premiers à transgresser les lois et règlements de la république, il est utopique de s’attendre à la discipline citoyenne et à l’obéissance effective des administrés qui reprennent souvent, mécaniquement, les tares qui dorment en eux -mêmes, réveillées par les écarts de leurs chefs !

En défricheurs de consciences et activateurs , en cette fin d’une année éprouvante, terrible, largement parsemée de pandémie monstrueuse avec des morts incalculables, il incombe à tous les patriotes avertis , sincères , le devoir d’indiquer la voie à suivre et à l’arpenter immédiatement, solidaires, avec courage, foi , intelligence , discipline, détermination, persévérance et sans aucune prétention.

Il se fait tard , « On nous tue, on ne nous déshonore pas ! »

Que la magnanimité du Tout-puissant nous accompagne et protège notre pays de ces vautours insatiables !

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE GRÉGORIENNE !

Thiès, le 31 décembre 2020

SERIGNE AMADOU CISSÉ NDIEGUENE