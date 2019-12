Serigne Babacar Sy Mansour…Personnalité de l’année par

JAMRA et MBAÑ GACCE plébiscitent Serigne Babacar Sy Mansour, pour sa «fatwa» historique sur les lobbies LGBT !

Ces quatre dernières années, nous avions consacré «Personnalité de l’Année», respectivement, l’incorruptible Commissaire divisionnaire Mame Seydou Ndour, ci-devant directeur de l’OCRTIS (Office central de répression du trafic de stupéfiants), pour s’être régulièrement illustré dans des saisies-records de stupéfiants, toutes variétés confondues, et des démantèlements de réseaux dormants de narcotrafiquants. Suivi, l’année d’après, du plébiscite de maître Assane Dioma Ndiaye président de la LSDH (Ligue sénégalaise des droits de l’homme), pour avoir posé un acte hautement patriotique, en déclinant dignement l’offre, sonnante et trébuchante, d’une ambassade occidentale lui proposant de porter un plaidoyer favorable à la légalisation de l’homosexualité. Nous choisissions ensuite, et à titre posthume, une vaillante concitoyenne, réputée avoir plusieurs fois partagé des combats épiques de JAMRA, l’Honorable Vice-président du Conseil économique et social Fatoumata Makhtar Ndiaye. Et nous portions l’année dernière notre choix sur un compatriote exemple d’endurance et d’altruisme, l’Imam Alioune Badara Ndao.

Pour la présente édition, les bureaux exécutifs de JAMRA et de MBAÑ GACCE ont volontiers jeté leur dévolu sur celui qui, saisissant l’opportunité de la célébration de l’incarnation terrestre de la Meilleure des Créatures (psl), s’était brillamment fait l’écho du cri du cœur de l’ensemble de ses homologues Khalifes généraux, en fustigeant énergiquement la banalisation des déviances sexuelles, qui sont en passe de gangréner gravement cette terre bénie du Sénégal, où reposent de grandes figures religieuses. De larges franges de la société sénégalaise s’étaient retrouvées dans sa «fatwa» inédite du Maouloud, ce samedi 09 novembre, en prenant davantage conscience des exhortations coraniques et bibliques sur les malédictions que génèrent ces abominables déviances comportementales, rejetées par l’écrasante majorité des croyants de ce pays, musulmans et chrétiens confondus. Et dont les Textes Sacrés leur ont dédié pas moins de 18 «fatwas» (Saint-Coran) ainsi que de sévères réprimandes (Lévitique 18,22).

Serigne Babacar Sy Mansour a toujours constitué une fierté pour la Oumma, à travers sa passion pour la Vérité, la rigueur de ses prêches et son attachement sans faille aux sublimes enseignements de Seydina Mouhamad (psl). Sentinelle vigilante de la khadaratul Malikiya, il se distingue par son dédain des prestiges et honneurs de ce bas-monde, préférant privilégier son engagement constant à vivifier les préceptes de l’Islam et sa disponibilité quotidienne au service de la Paix et du dialogue interconfrérique.

Au seuil de ce Nouvel An, JAMRA et MBAÑ GACCE adressent leurs ferventes prières au Tout-Puissant afin qu’Il accorde Santé de fer et Longévité à l’ensemble des autorités religieuses du pays, pour un Sénégal uni, prospère et réconcilié avec lui-même.

Le 22 décembre 2019

Les Bureaux exécutifs de

JAMRA & MBAÑ GACCE