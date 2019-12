Diakhao Sine expliques les enjeux du foncier aux populations

Meilleures pratiques de la question foncière : La Commune de Diakhao Sine montre la voie…

La Commune de Diakhao Sine (région de Fatick) a organisé, ce week-end, un panel axé sur l’épineuse question de la gestion du foncier. Cette rencontre de deux(2) jours , à l’ initiative de son Maire ,le Député Papa Biram Touré, a pour objectif entre autres, d’inciter les populations vers une meilleure appropriation de cette problématique afin d’ y pouvoir apporter les solutions idoines: » Ce panel se veut un cadre d’ échanges entre les services compétents de l’ État comme l’ Urbanisme, la DSCOS, les Domaines, les populations mais aussi les autres acteurs sur les enjeux du foncier, de l’ urbanisation et de la modernité, voire de la modernisation des villes. Comme vous le savez, la question foncière occupe une place centrale dans le développement urbain. Sur ce, nous voulons que les populations s’approprient de cette problématique pour essayer d ‘ y apporter des solutions avec le concours des différents acteurs », s’est expliqué le Député- Maire de la Commune de Diakhao. Papa Biram Touré, poursuivra : « Notre localité, Diakhao est une ville à la fois culturelle et historique qui fait face aux défis de la modernité et de la modernisation. Il est alors grand temps de mener la réflexion dans ce sens. Au cours de cette rencontre, toutes les questions autour de la question foncière seront, ainsi, évoquées sans en occulter aucune. Elle (cette rencontre) témoigne aussi de notre ferme volonté de transparence et de la démarche participative avec tous les principaux intervenants. La ville de Diakhao fait partie des rares 3 Communes qui ont fait un lotissement régulier comme le laisse croire l’ autorité. Aujourd’hui, si nous voulons capter les opportunités du développement dans un contexte de construction des autoroutes et de l’industrialisation, nous devons nous conformer davantage à la réglementation et aux bonnes pratiques en matière foncière. Pour dire, il urge d’ anticiper sans attendre que le développement urbain prime sur la planification comme cela se fait, ailleurs ».