Attaques contre le Ministre de l’Agriculture: Que ces maîtres chanteurs aillent voir ailleurs!

Dans un article récemment publié dans les médias, Serigne Khassim Mbacké s’est en est violemment pris au Ministre de l’Agriculture, le Docteur Moussa Baldé et Monsieur Omar Sané, le Directeur de l ‘Agriculteur. Au prime abord, il est aussi important de signaler que ce soit – disant chef religieux n’en est pas á son premier coup d’essai. Serigne Khassim, marabout cupide et, qui ne jure que par les espèces sonnantes et trébuchantes, a l’habitude d’user des armes… verbales non conventionnelles pour traîner dans la frange ses cibles pour des intérêts, somme toute, bassement, matérielles.

Le comble est atteint, hier, lorsque ce flemmard qui squatte les hôtels huppés de Dakar, effectue une sortie malencontreuse pour trouver á dire et á redire sur le monde rural, l’hivernage et la distribution d’intrants agricoles. Celui qui a vraiment une ignorance crasse dans ce secteur, a fini d’étaler son tissu d’inepties, de songes et de mensonges. Cet homme qui n’a aucun lopin de terre à cultiver mais, veut exercer un chantage afin de se jouer à se faire peur. Mbackyou Faye, « Diawrine » de «Massalikoul Jinaan», Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadre, porte – parole du Khalife des Mourides, le Maire de Touba, Abdoulahat Ka et bien d’autres dignitaires de la Ville Sainte et, même, des hommes d’affaires, politiques ont subi les attaques mesquines de ce Mara qui déshonore son rang et la communauté mouride.

Toutes les accusations formulées contre le Ministre Baldé et le DG Sané ne cadrent nullement d’avec la vérité des faits. Elles ont été guidées par une méchanceté gratuite.

Le Ministre Moussa Baldé n’est pas ce genre de personne qui cède aux chantages dirigées, aux manœuvres sournoises. Partout où il est passé, il y a laissé un souvenir positif. A la Direction de la SODAGRI, il y a abattu un travail digne de louanges. Ce Professeur titulaire des universités est une valeur sure qui est toujours au service de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall et du peuple sénégalais à qui il tient comme à la prunelle de ses yeux. Que ces farceurs – hâbleurs – maîtres chanteurs aillent voir ailleurs. Un homme averti en vaut plusieurs!

Le Ministre de l’Agriculture, Moussa Baldé est un homme du sérail que tous les acteurs de ce département respectent tant pour le travail remarque qu’il ne cesse d’abattre pour traduire en actes concrets la vision du président Macky Sall.

Landing Dieforland Diédhiou,

Collaborateur