Serigne Mbacké Diaye : « Le pays n’appartient pas aux seuls politiques »

Rappel et Appel… (Par Serugne Mbacké Ndiaye)

L’Histoire sert à quelque chose. L’oublier est la pire des ignorances. Voilà pourquoi je rappelle ici et maintenant deux faits majeurs qui marqué l’histoire de l’humanité et celle de notre pays.

– Adolph Hitler a pris le pouvoir en Allemagne par la voix des urnes. Adulé par tout un peuple et plus particulièrement la jeunesse, il accéda au pouvoir en gagnant les élections. Une fois installé, il y a eu une profonde crise entre les Institutions et il finit par les dissoudre. Ce n’était peut-être pas son souhait mais n’était ses moyens de combat. Finalement il installait une dictature qui a fini par déclencher la guerre mondiale. Hitler ne voulait peut-être pas de ce désastre qui a détruit le monde.

– Chez nous, en 1962, une crise opposait le Président du Conseil (Premier Ministre) Mamadou Dia à l’Assemblée Nationale. Quand cette dernière fut convoquée pour voter une Motion de censure, les Gendarmes ont délogé les Députés qui sont allés se réunir chez le Président Lamine Gueye pour adopter leur Motion contre le PM. L’armée était divisée, la police (Gardes Républicains) aussi. Finalement Mamadou Dia et ses amis furent arrêtés. Parmi eux, Me Walfiodio Ndiaye.

Comme vous le constatez, ces deux exemples doivent nous inspirer et nous permettre d’envisager l’avenir. Un corps attaqué se défend et tout corps attaqué se défend avec les armes qui sont à sa disposition.

Je suis démocrate, j’ai sacrifié toute ma vie pour l’avènement d’une démocratie véritable dans notre point. De ce point de vue, je n’ai de leçon à

recevoir de personne comme du reste je n’ai pas la prétention d’en donner mais je suis un citoyen sénégalais et j’ai mon mot à dire.

C’est cette posture qui m’amène à demander aux hommes politiques de savoir raison garder.

Le pays n’appartient pas aux seuls politiques. Toutes les autres couches qui sont plus nombreuses et non moins compétentes sont aussi concernées. Au nom de quoi nous devons croire que nous avons le droit de vie et de mort sur tout et tout le monde. Non ! Ce n’est pas exact. Arrêtons cette politique du bord de l’abîme. Ressaisissons-nous avant qu’il ne soit tard.

En conséquence, je demande au Président de l’Assemblée d’adopter une posture républicaine (je ne dis pas qu’il ne l’a pas, je ne sais pas ce qu’il a l’intention de faire). Ainsi je lui suggère de prendre les dispositions idoines pour modifier le règlement intérieur. À ce niveau, les Députés pourraient introduire un article permettant d’appliquer ces textes au Premier Ministre actuel. C’est une question de volonté politique. Si après cela l’Exécutif ne s’y conforme pas, nous allons apprécier.

En tout état de cause, le peuple n’a pas élu des dirigeant pour semer les germes d’une crise grave pour notre pays. Voilà pourquoi je lance un appel à tous les acteurs. Que chacun assume ses responsabilités, pleinement et entièrement.

Je remercie pour terminer tous ces Chefs religieux, soit qui ont répondu à mon appel, soit qui m’ont instruit de parler aux Sénégalais.

Ministre Serigne Mbacké Ndiaye