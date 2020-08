Serigne Mbacké Ndiaye : « Chers compatriotes, arrêtons de nous diaboliser »

A entendre certains compatriotes parler, j’ai l’impression que le Sénégalais a tous les défauts du monde et aucune qualité ou presque, ce qui est totalement faux.

Nous avons la chance, grâce aux pères de notre indépendance, un Etat, une République et surtout une Nation.

Sur le plan religieux, toutes les religions vivent en parfaite harmonie.

Nous avons l’islam confrérique qui est chance dans la mesure où il crée une certaine émulation, une certaine concurrence saine.

Allez dans les Mosquées et églises, vous n’y trouvez que des jeunes. Dans les lycées, collèges et universités vous y trouvez beaucoup de Daara, Dahiras et Imams.

Alors refusons de tomber dans une certaine diabolisation qui veut nous faire croire que nous sommes mauvais. Ce n’est pas le cas mais il se trouve que les savants ne veulent plus parler de peur d’être traînés dans la boue.

Les sages ne veulent plus partager leurs riches expériences de peur d’être insultés.

Et vous remarquerez que ceux qui passent tout leur temps à insulter les honnêtes gens par le biais des réseaux sociaux ne sont pas au nombre de cent (100).

Alors que tous assument leurs responsabilité :

– l’Etat qui doit protéger les citoyens ;

– les citoyens qui doivent s assumer.

Refusons d’être terrorisés par une minorité parce que l écrasante majorité des Sénégalais est composée d’honnêtes personnes, travailleuses, respectables et vertueuses.

C’EST ÇA LE SÉNÉGALAIS

Serigne Mbacké Ndiaye