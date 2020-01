Ma conviction est qu’il est possible de mettre un terme aux agressions, vols et autres formes de violence. Il suffit, à mon humble avis, de prendre les mesures suivantes :

1-Identifier tous les locataires ; il faudrait exiger que tous les locataires signent des contrats auxquels sont joints les cartes d’identité nationale ou passeports. Ces documents seront ensuite déposés à la police ou à la gendarmerie selon le cas et à la mairie. Ainsi des contrôles inopinés seront effectués par les forces de sécurité.

2– Les militaires doivent être mis à contribution. Ainsi toutes les nuits, des militaires seront amenés en renfort particulièrement dans la banlieue de Dakar, à Touba et Mbacké, à Kaolack et Kaffrine, à Thiès, par exemple. Qu’on ne me dise pas que ce n’est pas la mission des militaires. A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles surtout que l’armée fait le même travail en Casamance.

3- Accélérer et intensifier les efforts d’électrification des villes et villages. Voilà les mesures hardies à prendre sans délai pour sécuriser les personnes et leurs biens.

Serigne Mbacké Ndiaye