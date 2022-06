Serigne Mbacké Ndiaye donne son avis sur le rassemblement de l’opposition

En tant que citoyen et démocrate, je me bats depuis 1975 pour l’avènement d’une démocratie véritable dans notre pays , je suis satisfait de l’organisation du rassemblement de l’opposition à la place de la Nation.

En tant que politique engagé et membre de la Mouvance présidentielle, je pars du constat suivant :

1- l’objectif de départ était de réunir 200.000 jeunes

Cette place, et c’est prouvé , ne peut pas accueillir plus de 10.000 personnes. Force est donc de constater que nous sommes loin de l’objectif fixé. Bien sûr un non averti qui n’est pas habitué à ce genre de manifestations peut être émerveillé par cette foule.

2- Beaucoup de Leaders ont brillé par leur absence : Mansour Sy Djamyl, Guirassy, Malick Gackou, Cheikh Bamba DIEYE, Aminata Lo Dieng, Mamadou L Thiam et j’en passe. Alors quelle conclusion en tirer ? Simple. Elle coule de source : en terme de mobilisation si on retient que l’objectif était de rassembler 200.000, l’échec est indiscutable;

En terme de solidarité entre responsables mais aussi de participation des Leaders, là également l’échec est indiscutable.

Je passe sous silence les discours de certains responsables souvent décousus, incohérents, insolents pour certains. Mon ami Khalifa qui a essayé d’être un pédagogue en expliquant le mode et le système du vote s’est embrouillé et n’a même pas été écouté. Seul acquis, SONKO a pu réajuster son discours qui est redevenu électoraliste et non insurrectionnel.

Alors, suis satisfait sur toute la ligne

Serigne MBACKE Ndiaye