Serigne Mboup : « Il faut protéger les producteurs locaux »

Serigne Mboup exhorte le régime à être beaucoup plus ambitieux sur la question de l’emploi. Le PDG du groupe CCBM (Comptoir Commercial Bara Mboup), invité du Jury Du Dimanche, pense que les 65.000 emplois, à court terme, et plus de 400 mille emplois, d’ici 3 ans, prévus dans le cadre du Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes, est un manque d’ambition.

« Le président de la République, Macky Sall parle de 65 mille emplois sur l’ensemble du territoire alors que rien qu’à Kaolack, on peut créer 400 mille emplois », a déclaré l’invité de Mamadou Ibra Kane. Selon Serigne Mboup, la production est là et les potentialités également. A l’en croire, il faut juste industrialiser le pays. Une fois que cela est fait, il suffit d’imposer l’arrêt des exportations de nos matières premières. Avec cette mesure, on peut créer des centaines de milliers d’emplois.

« Il faut protéger les producteurs locaux. Toyota est première au Japon avant d’être premier dans le monde. Nous avons des possibilités d’emplois, mais, nous ne protégeons pas notre marché. Par exemple : le Sénégal peut produire des chaussettes. Mais si un privé entreprend dans ce domaine, il ne va pas s’en sortir. Il n’existe pas un environnement économique qui va lui permettre de produire en série », a-t-il révélé.