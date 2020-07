Serigne Modou Bousso Dieng…le pion de Farba Ngom à Touba

Xibaaru.sn est en mesure de trouver l’énigme qui se cache entre les deux Honorables Députés Moustapha Cissé Lô et Farba Ngom qui se livrent à une guéguerre sans limite et sans merci.

Ndeketeyo c’est bien le Maire de Agnam qui a eu l’outrecuidance de s’introduire dans la base politique de Moustapha Cissé Lô qui était le coordonnateur du département de Mbacké.

A l’époque, c’est le marabout politicien Serigne Modou Bousso Dieng que Farba Ngom avait utilisé en sourdine pour dérouler une politique basée sur le décrochage de marabout hostiles au régime et de responsables de l’opposition dans la capitale du mouridisme. Cette mission a sonné comme une motion de défiance pour Moustapha Cissé Lô qui ne pouvait pas comprendre les vraies motivations de son frère de parti. La jalousie aidant, El pistolero a déclaré la guerre à Farba Ngom. Et c’est parti pour les attaques et contre attaques par presse interposées.

Les sorties virulentes de Moustapha Cissé Lô envers Farba Ngom se multiplient jusqu’au jour où le Maire de Agnam a décidé de prendre son courage à deux mains pour finalement répondre. Et c’est dans le journal L’Observateur qu’il a déversé sa colère sur son ennemi politique du même bord. Entre temps, de bonnes volontés se sont levées pour arrondir les angles mais le mal était tellement profond que le point de non-retour à été atteint.

Et pourtant certains observateurs avertis de la chose politique ont apprécié positivement la démarche de Farba Ngom qui n’avait comme seul souci que d’élargir les bases politiques de son mentor même au-delà de son territoire ce que n’a pas voulu entendre Moustapha Cissé Lô.

Farba Ngom donnait sans compter des sommes d’argent à Serigne Modou Bousso Dieng qui utilisait son agenda et ses connaissances pour décrocher des militants et des grosses pointures politiques au profite du Président Macky Sall. Ce qui lui a valu un bon résultat lors des élections référendaires.

Sans tambour ni trompette Farba Ngom a réussi à calmer en même temps le marabout politicien qui multipliait les occasions pour tirer à boulets rouges sur le Macky et son régime.

Ce différend politique a conduit l’ancien Président du Parlement de la Cedeao d’abreuver d’injures son ex partenaire au sein de la formation Apériste.

En tout état de cause, la stratégie politique de Farba Ngom a servi à la fois à neutraliser un adversaire politique en la personne de Serigne Modou Bousso Dieng mais le revers de la médaille est qu’elle a précipité le départ d’un Caïd politique en la personne de Moustapha Cissé Lô.

Comme en politique, addition et multiplication sont les signes arithmétiques les plus favorables que diviser et soustraire, c’est au Président Macky Sall de faire preuve de fair-play et d’un bon coaching pour faire retourner tous ses anciens collaborateurs à ses côtés pour le bien de son parti et de sa coalition.

Car d’autres échéances politiques sont en vue et qui sait. Les déballages et autres révélations peuvent faire d’énormes dégâts collatéraux, par conséquent mieux vaut recoller les morceaux politiques avant qu’il ne soit trop tard.

L’avenir n’est plus loin.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn