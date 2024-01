Serigne Modou Kara : «Il est préférable de reporter la Présidentielle»

Serigne Modou Kara Mbacké, reconnu comme ambassadeur international de la paix, a récemment plaidé pour le report de l’élection présidentielle sénégalaise prévue pour 2024. Selon lui, « Pour le bien de tous les citoyens, il est préférable de reporter la Présidentielle ». Cette déclaration a été faite dans le contexte d’une préoccupation concernant le retour potentiel de tensions politiques dans le pays.

Lors d’une conversation téléphonique rapportée par le journaliste chroniqueur Yamoussa Camara, Serigne Modou Kara a exprimé sa vision d’une élection repensée : « Je suis un visionnaire. On doit reporter cette élection et la reprendre sous format d’élection générale et inclusive avec la participation de tous ceux qui doivent y figurer. » Il attribue cette proposition à « une inspiration divine ».

Il a souligné l’importance de bien préparer cette élection réformée pour éviter une crise postélectorale majeure, en disant : « Mieux vaut prévenir que guérir pour épargner le Sénégal d’une crise postélectorale majeure”. Il a également prévenu d’une possible intervention médiatique prochaine si aucune mesure n’est prise.

Il est à noter que Serigne Modou Kara est désigné comme le « gouverneur général d’’Al Xadiimiya », faisant référence à son rôle religieux et spirituel influent. Sa proposition et ses déclarations interviennent dans un contexte politique sensible, soulignant son désir d’un processus électoral pacifique et inclusif pour le Sénégal.