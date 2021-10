Serigne Moustapha Sy porte plainte contre le député…

Serigne Moustapha Sy annonce une citation directe contre Cheikh Abdou Bara Doly, qui avait affirmé que le guide religieux avait reçu des pots-de-vin lors de la présidentielle 2019. L’annonce a été faite, ce dimanche, par Cheikh Ahmed Tidiane Youm.

Sommation

“C’est une diffamation grossière et je peux vous dire qu’on lui a donné une sommation interpellative et sa réponse nous a fait rire. Il a dit qu’il avait donné son avis. Mais ce qu’il oublie c’est qu’on ne laissera plus personne ternir l’image de Serigne Moustapha Sy”, a fait savoir le responsable national de la stratégie et de la vie politique du PUR…lire la suite ici