Locales : la candidature de Soham Wardini portée par les…

Lors de la randonnée pédestre organisée par le Caucus des Femmes Leaders, Soham Wardini a été investie candidate des Femmes pour la Ville de Dakar.

Soham Wardini candidate à sa propre succession à la mairie de la ville de Dakar : « cette investiture me va droit au cœur et prouve que les femmes ont confiance en moi et je pense que cela va me motiver davantage pour encore faire mieux. C’est une marque de confiance d’être élue maire depuis 2018. Je suis un maire sortant et j’ai un bilan à présenter, un bilan de deux maires, mon prédécesseur (Khalifa Sall) et moi-même qui termine cette candidature en janvier 2022 ».