Serigne Saliou Fall évalue le parcours de sa caravane digitale…pour Pastef

Objet : Suivi- Evaluation du parcours de la Caravane Digitale d’Appui pour une Majorité Absolue de la liste Pastef.

Destinataire : Monsieur Ousmane Sonko tête de liste de Pastef.

Ampliation : Les parties prenantes à la large majorité du Pastef dans la quinzième législature. En ligne de mire Son Excellence Bassirou Diomaye Faye Président de la République, Soxna Aminata Touré, Haut Représent du Président de la République. Par extension : El Hadji Malick Ndiaye, Président de l’Assemblée Nationale, Monsieur Moustapha Guirassy Ministre de l’éducation Nationale, Monsieur Alioune Sall Ministre de la Communication des Télécommunications et du Numérique, Monsieur Alla Kane, Député Maggui Pastef.

Rappel :

Le projet de ladite caravane est unique et inédite dans le landerneau politique africain. Tant dans le management que dans la créativité voire l’inventivité. Il en est de même que dans l’innovation, le dessein inclusif que confèrent les tics avec ses dérivés technologiques et pédagogiques. Ce projet politique en question est le fruit de l’intelligence artificielle des initiateurs. Un ensemble des théories et des techniques ont permis de développer des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l’intelligence humaine dans l’acte de vote en faveur de la liste de Pastef. La caravane a été conduite par des consultants à l’ére des TICS sous la supervision de l’initiateur. Ce fut un produit politique de style nouveau et d’approche novatrice. La Politique sectorielle des TIC en politique doit être une formulation des orientations stratégiques pour le succès du Pastef. L’utilisation des TIC visant à assurer l’intériorisation, l’élan de la tête de liste de Pastef était en relief. La vision du Sénégal 2050 en bandoulière.

MISE A NIVEAU :

Un Système de Suivi Evaluation (SSE) est l’ensemble des composantes en interaction permettant d’orienter un projet en fonction de sa finalité, en adéquation avec ses valeurs et incorporé à son mode de gouvernance. Le SSE retenu est adéquatement conçu sur mesure. D’ailleurs il n’existe pas de modèle type de SSE dans le Management moderne. Il ressort dans la base de données le degré de raisonnement ; d’acceptation : les fondamentaux de la motivation ; l’engagement ; le poids ; la portée ; les effets escomptés ; la teneur des messages de la campagne Pastef. C’était sous la houlette et du leadership du Premier Ministre. La corrélation entre ces facteurs de prise de décision face à la donne législative d’alors est le résultat fini de décisions stratégiques, durant tout le trajet digital de ladite caravane. Majorité confortable de Pastef à la nouvelle assemblée est sans ambages. La victoire du Pastef ne souffre d’aucune ambigüité. Encore moins de constatations.

DEPOUILLEMENT DU TRAJET DIGITAL DE LA CARAVANE :

Le Suivi-Evaluation de ladite caravane numérique consiste à examiner les moyens déployés et les activités menées durant le trajet digital. C’est en vue de restituer les progrès technologiques accomplis par rapport aux indicateurs. C’est-à-dire, jeter un regard introspectif sur la voie de la réalisation des produits de campagne identifiés et offerts par la tête de liste de Pastef. Le mode d’évaluation indique les éléments et les questions clés devant être vérifiés par rapport aux indicateurs dans le cadre de discussions entre les caravaniers. Il en est de même que les entretiens ou de l’observation directe de ces derniers. Il est question de s’assurer que le doigté managérial technologique est intégré pendant la mise en route de ladite caravane politique. Mieux encore de réorienter les activités en référence du besoin exprimé dans la campagne législative de Pastef. Selon les circonstances de sa campagne digitale, il a été nécessaire d’élaborer des outils digitaux particuliers pour suivre l’évolution des variables proposées. L’évaluation de ce projet de ce type particulier n’est pas de tout repos. Le pré requis est la culture numérique. Cette attitude consiste à déterminer si les objectifs ont été atteints? A-t-on atteint les résultats voulus? Les mesures (Input) ont-elles conduit à atteindre les objectifs fixés? Les objectifs ont-ils été atteints moyennant un coût raisonnable? Dans cet ordre d’idée d’ingénierie politique, 60% de détenteurs de carte d’électeur sur un total de 7.371.890 ont été connectés. Puis conviés à prendre place dans la caravane inédite. Tout un pan de citoyen votant avait réservé des places dans la caravane. Ces jeunes, hommes et femmes sont des caravaniers virtuels. Ils ont une référence commune : la détention de la carte d’électeur ; la carte de membre de Pastef en plus du degré élevé de motivation dans l’intériorisation des discours de campagne de la tête de liste de PASTEF.

ELEMENTS D’APPRECIATION :

Le dépouillement depuis le départ de ladite caravane sous l’œil des sponsors, fait ressortir que les caravaniers sitôt le 17 Novembre ont répondu à l’appel pour une majorité absolue et écrasante de la liste de Pastef. Une assemblée Nationale de RUPTURE demeure leur leitmotiv. Dans cette vision citoyenne, patriotique optimale et civique, une stratégie digitale de campagne hors des sentiers battus est menée. Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication constituent un terrain d’application pour justement rallier le peuple et la diaspora à la bonne cause qu’est la Rupture. Pour les élections législatives du 17 novembre 2024, le leader de Pastef a appelé à donner une majorité écrasante au parti du pouvoir pour permettre au Chef de l’Etat de mettre en pratique le nouveau référentiel de transformation économique et sociale du Sénégal 2050 : «ce qui reste à faire c’est de donner au Président Bassirou Diomaye Faye les moyens de mener à bien sa politique de transformation systémique de notre économie. Vous devez donner au Président Diomaye Faye et son gouvernement une majorité écrasante pour qu’on puisse dérouler la Vision Sénégal 2050». Dixit OUSMANE SONKO. Pour Aminata Touré Haut Représentant du Président de la République «C’est un appel aux Sénégalais à parachever la victoire du 24 mars en allant massivement voter pour la liste Pastef pour que notre régime ait une large majorité à l’Assemblé nationale afin de mettre en œuvre les ambitions du Programme Sénégal 2050 ». Source : Yoor Yoor Bi Mardi 12 Novembre 2024 page 5. Dans l’enceinte de la quinzième législative ci-git un parterre de 130 députés. En bandoulière la déclinaison de son référentiel de gouvernance et sa victoire éclatante. Les Tics en partie aidant.

Serigne Saliou FALL, Signataire de la charte Diomaye Président Conducteur digital de la caravane. https://globalservicetic.com/Caravanedigitale-EL-17nov2024/

Dakar le 16 Décembre 2024.