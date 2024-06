Serigne Saliou Fall parle du balai brandi par le président Diomaye

SET SETTAL SUNU REW/Le balai brandi par le Président Bassirou Diomaye Faye/Format du faisceau de branchette.

BASE DE MOTIVATION : «Annonce la bonne nouvelle à Mes serviteurs » ; «Qui prêtent l’oreille à la Parole, puis suivent ce qu’elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu’Allah a guidé et ce sont eux les doués d’intelligence ! » Extraits de la Sourate 39 AZ-ZUMAR (LES GROUPES) Verset 17-18.

BASE DE REFERENCE DU TEXTE :Lancement de la journée Sétal Sunu Rew ce samedi à Thiaroye : Bassirou Diomaye Faye décrète la vie Zéro déchet. 24Heures n°2121 Lundi 3 Juin 2024 page 1-6 Aicha Doucourè Ndiaye.

Chronique de Tafsir Aux balais, citoyens ! 24 Heures n°2120 Samedi 1 Juin 2024 Page 3.

ELEMENTS D’APPRECIATION : La conscience citoyenne constitue les fondamentaux et arguments de l’invite citoyenne du Président à la Nation, à travers le projet SET SETTAL SUNU REW. L’enveloppé est une reconnaissance mutuelle et tolérante des individus entre eux, au nom du respect de la dignité de la personne humaine, qui permet une plus grande harmonie dans la société. Le SET SETAL SUNU REW comme état d’esprit est un art de bien vivre en communauté. Le format de l’instrument exhibé par le Président Bassirou Diomaye Faye est dessiné. L’attachement sentimental à sa patrie le Sénégal se manifestant par la volonté de la défendre, de promouvoir la clarté, l’éclairage dans notre environnement immédiat. Le citoyen aime ardemment sa patrie et le prouve par ses actes. De façon plus générale, le civisme est lié à un comportement actif du citoyen dans la vie quotidienne et publique. Le Président Bassirou Diomaye Faye sollicite le dévouement de la population envers la collectivité, l’État, et à la participation régulière à ses activités, notamment par l’exercice du droit civique. Le civisme fait référence aux devoirs et aux responsabilités du citoyen dans l’espace public.

Le SET SETAL SUNU REW est un terreau d’application sans commune mesure fertile. Prendre soin de l’environnement dans lequel on vit, faire preuve d’engagement, appliquer les règles de conduite établies dans son milieu dont la chasse à l’insalubrité est appréciée par le peuple. Ainsi le nouveau Président Bassirou Diomaye Faye invitât le Sénégal dans toutes ses composantes, à s’impliquer dans le balayage, le nettoyage, l’essuyage, le brossage, le dépoussiérage, le lavage, le débarbouillage, le rinçage, le drainage, l’assainissement dans tout le territoire national. Dans cette lancée, l’enveloppé est donc tout un exercice civique voire patriotique. Le cadre est à la fois pédagogique, éducatif, instructif avec une note de renforcement des capacités humaines. La revalorisation des ressources et leur utilisation opportune est le fer de lance du PROJET. Laquelle adaptation, choix, mesure sociétale est orientée vers le développement politico-économique et social de notre pays. Et pour une manière durable. C’est le vœu du peuple et des partenaires au développement. Convenons-en, il reste que l’appropriation de quelconque discours ou acte de cet ampleur, visant le bien-être social d’une cible, exige un préalable. Ce prérequis passe à une lecture introspective du contenu. Ce prérequis est par la compréhension des tenants et aboutissants quant à l’englobé, du rôle et place des parties prenantes du SET SETAL SUNU REW. Le résultat est pour un Sénégal souverain, juste et prospère. La reconstruction du Sénégal délabré par l’amateurisme et toutes sortes de saletés du passé n’échappent pas à la vue du peuple. La propreté dans tous ses contours est une demande sociale bien exprimée. La population est en attente de politique de bien-être. La salubrité à tous les égards est prédominante.

TENEUR DU TEXTE : Depuis son accession au sommet de l’Etat, sous la pulsion du peuple, le Président Bassirou Diomaye Faye a entrepris un travail titanesque. Lequel labeur est avalisé et soutenu par son Premier Ministre Ousmane Sonko. Par ricochet les parties prenantes au Projet. Principalement, l’ensemble du gouvernement. Le triptyque JUB JUBAL JUBANTY est au profit du peuple. A juste raison pour ce qui est d’assainir, nettoyer, balayer les affres d’un régime défunt. Des pans entiers de la population du Sénégal si vulnérable aux chocs et de la mal gouvernance, ont longtemps été laissés en rade dans les politiques socio-économiques. Pire cette dernière composante totalement exclue dans la répartition équitable de nos ressources. Le peuple victime des abus du pouvoir d’antan a été témoin oculaire et auditif des malversations qui étaient répandues manifestement dans tous les secteurs. Les détournements des ressources publiques au détriment des jeunes, des femmes, des hommes figureront en première place. L’ensemble du régime banni était dans des fautes toujours reconduites et sans pudeur.

Les médias n’ont cessé de tirer la sonnette d’alarme sur le chaos qui pourrait résulter de cette forme de mal gouvernance. Elle était leur emploi du temps. A l’époque, aucune oreille attentive n’a été prêtée au cri du peuple. Le clientélisme politique, le népotisme, la non reddition des comptes prévalaient. La population était dépossédée de leur patrimoine au su et vu des gouvernants de jadis. Dans cette attitude fallacieuse, sournoise, maladroite les dirigeants d’alors, ne semblaient point être préoccupés du sort du peuple. Les besoins et préoccupations étaient ignorés, par les dignitaires du régime sorti parce qu’ils sont accusés d’être des pilleurs, des détourneurs sans vergogne des derniers publics. Ils étaient installés dans leur tour d’ivoire, sans souci de la pauvreté qui envahissait le peuple, dans une très forte majorité aux abois. Ces voleurs à col blanc dans un régime fourbe espérait continuer leur œuvre de destruction massive avec comme arme mortel : la concussion, la non reddition des comptes. La liste n’est pas exhaustive. La droiture, la rectitude n’étaient guère leur préoccupation quotidienne dans les tâches administratives confiées par le peuple. La non prise en compte de la conscience citoyenne, le civisme, le patriotisme faisait défaut dans leur train de vie et pratique. Encore moins, l’assainissement des mœurs et de la protection de notre environnement immédiat ne leur préoccupaient jamais. Le degré de citoyenneté pour ce qui est de sortir du Sénégal de la pauvreté avec son concert d’exclusion ne figurait point dans leur agenda quotidien. Douze années de mal faire durant. Ce sillage a crée des externalités négatives. Les cicatrices sont encore visibles sur le dos de la population. LE SET SETTAL SUNU REW constitue une rupture. Il faut balayer les saletés. Le Président Bassirou Diomaye Faye décrète la vie Zéro déchet.

PORTEE DU TEXTE : La lettre administrative adressée aux commis de l’Etat par l’actuel Président de la République est un signe notoire. Il y est question de balayer les méthodes saugrenues et irrationnelles. Au besoin, vivifier et de faire comprendre l’épaisseur d’une prise de conscience citoyenne et d’un patriotisme acté. Pour relever les défis qui interpellent la reconstruction du tissu national, le Président Bassirou Diomaye Faye entre autres formes d’une prise en main de notre destin inaugurât le SET SETAL SUNU REW. En effet, l’écosystème est délabré. Le tissu socio-économique en lambeaux, déchiré par des mains longtemps non aptes. Encore moins disposées à poser le Sénégal sur les rails du bon vivre. Une longue période dont la manœuvre était aux antipodes de la clarté. Ces fautes d’une gravité extrême ont été relevées par des experts, études fiables à l’appui. A présent, le Président Bassirou Diomaye Faye qui par un balai, a justement et opportunément posé un produit politique de substance éthique. En ligne de mire aiguiser le reflet de la mise en œuvre de la conscientisation citoyenne et de ses corollaires. La bonne gouvernance, l’engagement, la reconnaissance de la démocratie, de l’Etat de droit, comme mesure d’accompagnement. Ce sont des dérivés de la fonction principale : assainir par la rupture des méthodes scandaleuses du passé. Cette fonction rectiligne est tracée à partir de coordonnées cartésiennes. En abscisse : l’option irréversible pour ce qui est de l’ajustement des équilibres sociétaux rompus par le mal faire d’un régime pourri. Heureusement relégué à jamais aux oubliettes. En ordonnée la dextérité managériale du magistral Diomaye-Sonko. Dans ce balayage, s’est inscrite une rupture à tout niveau d’exercice gouvernemental. La surface englobe tous les terrains d’investissement communautaires. Il est question d’impliquer le Sénégal dans la satisfaire des besoins du peuple. C’est à leur nom que la charge gouvernementale est dévolue. Le SET SETTAL SUNU REW est un pas vers la bonne direction pour a clarté.

A suivre. SET SETAL SUNU REW/La symphonie du balai du Premier ministre Ousmane Sonko.

Serigne Saliou Fall

Economiste financier. Expert en Management de projet.

Membre de la Coalition Diomaye Président.

TOUBA MBACKE le 4 Juin 2024.