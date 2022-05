Serigne Saliou Fall passe en revue la déclaration de la Korité d’Idrissa Seck

Oblongue lettre ouverte : Partie 1.

Expéditeur : Serigne Saliou Fall, Expert Finance -Management Partenariat. ssfallconsultant@gmail.com

Destinataire : Acteurs socioéconomiques-Politiques–Partenaires au développement de la République du Sénégal et démembrements.

Bénéficiaire : Le Peuple du Sénégal dans toutes ses composantes-inclusives-Autres parties prenantes.

Ampliation : À qui de droit et / ou peut être concerné.

Objet : Relecture introspective – Tentative de revalorisation des extraits extirpés de la déclaration Korité 2022– Politique Monsieur Idrissa Seck Président du CESE redéfinit le patriotisme.

Source : Dakartimes n°1483 Mercredi 4 Mais 2022 page 1- 6 Modou Fall.

Base d’appui :

«…Annonce la bonne nouvelle à Mes serviteurs. » Ceux qui écoutent la parole, et en suivent le meilleur. Ce sont ceux-là que Dieu a bien guidés et ce sont ceux-là les gens doués d’intelligence. » Extraits du Saint Coran, Sourate 39 (Les Groupes Homogènes), Versets 17-18.

Mise à niveau :

Refusant de jouer avec la sécurité des sénégalais et la stabilité du pays, Idrissa Seck a dit que son option est de : « veiller à ce que le pays reste stable ; que la paix et la concorde nationale règnent. Mais aussi à ce que les mécanismes démocratiques ne soient pas compromis ». Extrait des paroles relevées dans la déclaration globale de la personnalité politique en question.

A l’occasion de la fête de la korité, le président du CESE a fait une déclaration adressée à tous les acteurs politiques du pays. Il a invité l’élite politique sénégalaise à la retenue et au sens de responsabilité afin de préserver l’unité et la cohésion nationale. En ligne de mire les questions et réponses auxquelles s’adressent les élections législatives en vue. Source : Dakartimes n°1483 Mercredi 4 Mais 2022 page 6.

Eléments d’appréciation de la déclaration:

« Nous qui sommes des hommes politiques et qui avons la prérogative sur le terrain, nous devons faire, face à la mission de stabilisation de notre pays, de pacification, de défense des intérêts de nos populations ». Extrait de Déclaration de Monsieur Idrissa Seck.

Ladite parole, certes pour l’auteur fut un moment exprimant, des états psychologiques, socioculturels sur un ton pathétique bien fervent. Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication « NTIC » ont servi de canaux de transmission au peuple. L’ambiance religieuse et politico-économique a été remarquée par l’empreinte du jour.

Telles considérations ou remarques de multiples sens couvrent le contexte de l’actualité au Sénégal. Les aspects sont des référentiels prioritaires dans le landerneau politique.

Le contenu didactique a été écouté, analysé par différentes catégories sociales et professionnelles. En ligne de mire, les politologues éparses de profil différent. Au même rang que les analystes, les pans de la société civile divergente. Ces Sénégalais et Sénégalaises ont un dénominateur commun : l’intérêt de la nation sénégalaise et sa chose publique. Ces derniers fort nuancés et d’expérience complémentaires demeurent engagés pour le bon devenir du Sénégal. Les concernés dont la liste n’est point exhaustive sont pour la plupart, fort avertis et réceptifs des questions soulevées. Convenons-en, la communication est à plus d’un titre, digne d’intérêt. Pour preuve il suffit de peser les réactions relayées par la presse ; pour se faire une idée exacte, du degré de réceptivité.

Repointant à la déclaration sous étude, la haute teneur que côtoie la large portée restent multidimensionnelles. L’étendue couvre plusieurs champs d’intérêt national et embrassent beaucoup de facettes.

-Rivalité-Politique – Conscience – Citoyenneté- Valeur- Moralité -Patriotisme- Equité-Bonne gouvernance- Bien être -Fairplay- Partenariat- Coalition – Géo politique internationale constituent le poids des mots répertoriés prononcés, en la circonstance.

Le peuple sénégalais dans la quasi-totalité de ses franges intellectuelles et autres observateurs ont émis des idées, avis commentaires divergents, adjacents et souvent même concordants.

Il s’agit de la quintessence et de l’opportunité qui y sied à cette fameuse annonce à l’ère du temps.