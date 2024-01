Ses 8 propositions ignorées par l’Assemblée…la colère de Guy Marius Sagna

La conférence des présidents de l’Assemblée nationale va-t-elle en faire de même ? Une certaine classe politique sénégalaise ne parle, ne bouge, que quand il s’agit de ses intérêts mais jamais quand il s’agit des intérêts du peuple sénégalais. Ainsi, ils utilisent les institutions du peuple sénégalais selon leurs intérêts à eux et non selon les intérêts du peuple sénégalais.

Le bureau de l’Assemblée nationale du Sénégal en procédant ainsi montre que sa démarche est partiale, partielle, parcellaire et donc politicienne et non pour l’intérêt du peuple sénégalais.

Voilà les huit (08) propositions de résolutions de mise sur pied de commissions d’enquête parlementaire que j’ai déposée et qui n’ont pas encore été traitées par l’Assemblée du Sénégal :

1- Proposition de résolution de mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire sur les nombreux chantiers inachevés et très en retard du ministère de l’enseignement supérieur (amphithéâtres, pavillons des Universités, ISEP, ENO…)

2- Proposition de résolution de mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire sur les arriérés fréquents et nombreux de salaires des travailleurs du fonds d’entretien routier autonome (FERA)

3- proposition de résolution de mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire sur les nombreux et importants retards et arriérés de salaires, de primes, d’heures supplémentaires des Agents à la sécurité de proximité (ASP), des policiers, de chefs de division de l’agence de la sécurité de proximité…

4- proposition de résolution de mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire sur le contrat d’entente directe pour les travaux de relèvement des plateaux techniques des services d’imagerie médicale des hôpitaux, de construction et équipement de l’hôpital de Bakel et du centre de diagnostic et d’imagerie médicale (Cdim) au centre hospitalier régional de Fatick et de fourniture de matériel roulant (ambulances médicalisées) entre le ministère de la santé et de l’action sociale (MSAS) et la société Afrique conception distribution (ACD) de 71.315.140.944 FCFA

5- Proposition de résolution de mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire sur une affaire relative à des permis d’autorisation ou permis d’exploitation de mines de diamants impliquant le Président de la République Monsieur Macky Sall

6- Proposition de résolution de mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire sur le matériel agricole, les semences certifiées et l’engrais subventionnés

7- Proposition de résolution de mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire sur l’argent des 93 Jambars morts en 1991 et ayant participé à la guerre du Golfe

8- Proposition de résolution de mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire sur le « cadeau fiscal » de 136 milliards que le gouvernement du Sénégal a offert en 2022 à la Sabadola Gold Operation (SGO) filiale du groupe Endeavour Mining Corporation

Une autre Assemblée nationale est possible et nécessaire.

Guy Marius Sagna