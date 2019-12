Crise sociale : Macky Sall attendu pour les solutions idoines

Le régime du Président Macky Sall essuie en ce moment feu de toutes parts. Il ne doit s’en prendre qu’à lui-même. Au nom de quoi le peuple sénégalais doit subir toutes sortes d’endurance, alors que lui-même fait les frais de l’incompétence et de l’incurie de certains membres du gouvernement. En ce moment, la Société nationale des oléagineux du Sénégal (SONACOS) qui du temps du régime socialiste sous Abdou Diouf, malgré la catastrophe meurtrière survenue en 2019, comptait quand même parmi l’un des fleurons de notre industrie, est au bord de la fermeture. Des structures privées locales investissant elles-aussi dans le domaine des oléagineux risquent elles-aussi de fermer leurs portes. Lamentable, dans un pays où le régime en place, au moment de son accession au pouvoir, promettait la création chaque année de plus de 100 000 emplois par an. On sait ce qu’elle est devenue cette fameuse promesse. Le pire, c’est lorsque des entreprises dont l’une d’elles, la SONACOS au statut de société nationale qui emploie des centaines de personnes, risquent de fermer leurs portes. La SONACOS et ces structures privées vivent leurs pires cauchemars. Du fait que le ministre de l’Agriculture, Moussa Baldé n’a jamais rien réussi de mieux, que de nous engouffrer dans une des pires campagnes de commercialisation de l’arachide. En réalité, rien de tel ne serait arrivé, si le ministre avait pris toutes les mesures nécessaires, au moment de la campagne de distribution des semences, pour que tout se passât à point.

Il n’y a pas que le secteur de l’agriculture à entrer en ébullition. Personne ne peut prédire ce qui va se passer avec cette fronde qui se développe et devient chaque jour grandissante contre la hausse des prix de l’électricité. D’ores et déjà, à Kaolack, un mouvement est né pour s’opposer au paiement des factures d’électricité, les activistes qui soutiennent Guy Marius Sagna menacent, après le succès de leur rassemblement de vendredi dernier, menacent cette fois, de marcher sur le Palais. C’est dire, qu’aujourd’hui, le peuple sénégalais n’attend qu’une seule chose de la part de Macky Sall qu’il se débarrasse de tous ses ministres incompétents.

La rédaction de Xibaaru