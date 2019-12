Alerte ! Il faut sauver la Sonacos…Elle coule

Début de campagne de commercialisation de l’arachide, désastreux : La SONACOS et les privés nationaux aux bords de la faillite

La Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (SONACOS) agonise. Elle fait les frais d’un début de campagne de commercialisation des arachides désastreux qui augure de lendemains chaotiques. Cela fait longtemps au Sénégal, à l’occasion de chaque campagne de commercialisation de l’arachide que les Asiatiques font irruption sur le marché pour proposer au marché noir des prix plus alléchants aux producteurs que celui pratiqué par l’Etat du Sénégal qui est de 210 FCFA, le prix du kilogramme au producteur. On les appelle communément les « Chinois », mais outre les ressortissants du pays du Président Mao Tse Toung, il y a aussi des Vietnamiens, de nationalités venues d’autres pays asiatiques. Des pays comme la Chine, pourtant plus gros producteurs d’arachide que le Sénégal, mais dont les ressortissants maîtrisent au plan international, les circuits de distribution et de transformation de l’arachide.

Une clientèle mieux armée que la SONACOS ainsi que les privés nationaux, qui s’accapare du marché national, et dicte sa loi. N’allons pas demander à nos pauvres paysans de faire preuve de patriotisme en acceptant d’écouler leurs récoltes à la SONACOS et aux privés nationaux à un coût plus bas que celui proposé par les Chinois, dont il leur faut après remuer ciel et terre pour rentrer dans leurs fonds. Or, les Chinois non seulement proposent des prix plus élevés, mais acceptent de payer cash.

Qu’est-ce qu’ils ont enduré nos pauvres paysans pendant toute la campagne de distribution des semences ? Ils ont peiné à obtenir suffisamment de semences, pendant que des quotas substantiels ont été alloués à de vulgaires affairistes qui n’ont rien à voir avec le monde rural, sauf qu’attirés par l’appât du gain facile, ils font irruption dans ce secteur pour s’enrichir de façon éhontée sur le dos des pauvres paysans. L’Etat devient seul responsable de cette situation et ne doit s’en prendre qu’à lui-même.

Dans cette affaire, c’est la SONACOS ainsi que ses travailleurs qui subissent les conséquences. Faute de graines d’arachide suffisantes à triturer, des usines de la SONACOS risquent d’en faire les frais, et vont être contraintes de fonctionner au ralenti ou d’arrêter toutes activités. Dans tous les cas, ce sont des centaines d’employés qui risquent d’être mis à la porte, à la SONACOS. Ils ne sont pas les seuls dans leurs sorts, il y a aussi les travailleurs de sociétés privées des oléagineux.

La rédaction de Xibaaru