Seydou Diouf :  » Les sénégalais ne se laisseront pas manipuler par des oiseaux de mauvais augures… »

« C’est aux heures catastrophiques de l’histoire que se révèle la grandeur d’un homme d’ETAT, aux heures où la roue de l’histoire tourne avec une rapidité vertigineuse ». Frédéric Nietzsche

Héritant en 2012 d’un pays sans foi ni loi marqué par une catastrophe économique sans précédent, le Président Macky Sall avait pris des mesures rigides et idoines pour alléger les souffrances de nos compatriotes. Nous voulons dire par là la baisse des denrées alimentaires, des impôts sur les revenus , la fin des coupures intempestives d’électricité de 900h de coupures à moins de 60h l’inclusion sociale à travers la carte d’égalité des chances (50 000 cartes ) la couverture maladie universelle, les bourses de sécurité familiale ( plus de 300 000 familles bénéficiaires ) la suppression d’agences et de directions ( injectée après pour la demande sociale ) assainissement de l’environnement des affaires, l’image de notre pays restaurée et positivement repositionnée : la signature est bonne

Réélu en 2019 devant une conjoncture économique internationale difficile, il apportera comme en 2012 avec efficacité et pragmatisme des solutions aux préoccupations de nos compatriotes.

Nos compatriotes sont conscients et convaincus que progressivement, dans la mesure du possible, le Président de la République va résorber davantage leurs préoccupations . C’est son seul crédo.

Ils l’ont très bien compris (nos compatriotes ) qu’ils ne se laisseront pas manipuler par des oiseaux de mauvais augures prêts à tout pour créer une situation d’instabilité et d’ingouvernabilité.

SEYDOU DIOUF, PORTE PAROLE APR DAKAR PLATEAU