Djily Seck met à « nu » Moustapha Diakhaté…

Bonjour mes camarades de parti de l Apr. Je voudrai juste me prononcer sur la situation de Mr Moustapha Diakhate. En fait je ne peux pas comprendre quelqu’un qui au régime de Abdoulaye Wade n était qu’un simple chargé de mission . Il n a jamais été considéré au PDS. Aujourd’hui au régime actuel, grâce à Macky Sall il était tête de liste du département de Dakar aux législatives de 2012 et en ce moment il militait à la commune de Dakar Plateau, il n avait même pas 5 personnes derrière lui. Par conséquent il est devenu député président du groupe parlementaire de BBY pendant 5 années. Ensuite ministre conseiller chef de cabinet du président de la République tout cela grâce à Macky Sall ; il bénéficiait aussi des moyens de la fondation Servir le Sénégal dirigée par Marieme Faye Sall et toute cette période il y avait des militants qui souffraient dans le parti . Et tout ce temps il ne s est jamais préoccupé de la situation de notre parti Apr. Aujourd’hui il perd tous ses privilèges il vient nous dire que c est le moment de réorganiser le parti. Par ailleurs je suis convaincu que si le parti était organisé comme le veut Moustapha Diakhate, en 2012 il ne serait jamais tête de liste du département de Dakar aux législatives. Moi , Djily Seck Apr Biscuiterie , un responsable qui veut sauver les militantes et les militants de son parti , il ne faut jamais laisser jusqu’à qu’on te démet de tes fonctions et de tes privilèges tu viens après pour dire que tu vas combattre l’injustice. Il faut toujours oser quand tout est nickel de ton côté pour dire la vérité . Je prends un bon exemple: Mr Alioune Badara Cisse avait posé le débat de la réorganisation de L’APR quand il était ministre des affaires étrangères , je trouve que Mr Alioune Badara Cissé avait honoré tous les militantes et les militants de l Apr en ce moment là parce qu’ il n avait pas peur de perdre son poste de ministre. Donc c est ça un combattant de L injustice. En effet notre parti demande bel et bien une bonne réorganisation mais c est pas Moustapha Diakhate qui va nous regrouper pour ses propres intérêts. Merci bien mes camarades.

Djiby Seck, Apr Biscuiterie