Sheikh Alassane Sène éjecté de la coalition Naataangue Askan wi

La tête de liste de la coalition Naataangué Askan Wi, Sheikh Alassane Sène, a été exclu de ladite coalition « avec effet immédiat ». Cette décision a été prise hier par la conférence des leaders dirigée par l’ancien ministre Khoureyssi Thiam. Sheikh Alassane Sène n’a pas fini avec ses déboires. Tête de liste contestée par sa propre coalition à quelques jours du début de la campagne des locales, il a mené ses troupes à l’échec puisque, à l’arrivée, Naataangué Askan wi, n’a pas eu un seul député, relate Le Témoin.

Mieux, le leader a vu son recours rejeté par le Conseil constitutionnel. Malgré ce revers, l’homme a multiplié les sorties injustifiées et frontales contre le chef de l’Etat et la famille de ce dernier. Ce qui a été une surprise pour la coalition Naataangué Askanwi. « Une attitude qui est aux antipodes des valeurs républicaines qu’elle incarne. Non content de ses débordements médiatisés, Monsieur Sheikh Alassane Sène règle ses comptes personnels sous la bannière de ladite Coalition. De surcroît, il a introduit un recours contre les résultats des Législatives de 2022, sans en aviser la Coalition dont il était membre à titre individuel.

Par conséquent, au regard de ses agissements qui nuisent à l’image de la Coalition et de ses membres, la conférence des leaders s’est réunie en urgence et a pris la décision d’exclure Monsieur Sheikh Alassane Séne de ladite Coalition, avec effet immédiat. Monsieur Sène n’est plus lié en aucune façon à Naataangué Askan Wi. La Coalition Naataangué Askan Wi, se désolidarise de son action et l’invite à cesser de parler en son nom. Le cas échéant, elle n’hésitera pas à entamer une procédure judiciaire contre lui » déclare dans son communiqué l’ancien ministre Khoureyssi Thiam.