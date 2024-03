Sidiki Kaba à Amadou Ba : « Je m’inspirerai de vous »

Le nouveau premier ministre a officiellement peis ses fonctions. Amadou Ba a passé le témoin à son successeur. L’événement a été marqué par la présence massive de collaborateurs et de sympathisants des deux hommes. À la suite de son prédécesseur, Me Sidiki Kaba a prononcé son premier discours public à la tête de l’institution. Il a d’abord relevé le destin croisé entre eux. Par le passé, les deux hommes ont effectué le même cérémonial, cette fois-ci au ministère des affaires étrangères dans le sens inverse.

« Je pense que ce n’est pas un hasard », a déclaré Me Sidiki Kaba en évoquant le fait que c’est une volonté du Président de la République dans le cadre de la mise en place de politiques adaptées à la nation. Le nouveau premier ministre a salué les passages de son prédécesseur à travers tous les postes ministériels qu’il a occupés.

Il a, par ailleurs, souligné son rôle dans le bond en avant de la croissance du Sénégal : « Cela a été possible parce qu’il y avait une volonté de traduire en acte la vision du président Macky Sall. Et vous l’avez fait avec compétence, avec abnégation, avec engagement, avec sérieux, avec une équipe qui vous a valu ce résultat brillant ».

Dans les mois à venir, le Sénégal devrait démarrer la production de pétrole et de gaz. Une perspective qui fait dire à Me Sidiki Kaba que le Sénégal est plus que jamais au centre des attentions. « Il faut faire en sorte que cela puisse être la bénédiction de notre peuple et non le malheur de notre peuple », espère-t-il, tout en relevant la qualité des ressources humaines sénégalaises.

Me Sidiki Kaba ajoute à l’endroit d’Amadou Ba : « je voudrais vous dire que je vous ai vu à l’œuvre, je m’en inspirerai. J’ai vu la manière dont vous avez travaillé avec vos collègues dans le gouvernement, je m’en inspirerai. Je ferai en sorte que l’on puisse atteindre nos objectifs ».

Il a conclu son discours en souhaitant succès au candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour la présidentielle. « Je demande à Dieu qu’il vous conduise à cette victoire que le président veut, que nous voulons. Et que de tout cœur, les Sénégalais puissent vous assurer et ainsi faire en sorte qu’il y ait la continuité d’un régime qui a réalisé des progrès colossaux dans tous les domaines », a-t-il dit.