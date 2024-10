Sidy Braham Dieng : « La diplomatie sénégalaise cafouille… »

Le multilatéralisme énonce une vulgate qui consacre l’hégémonie occidentale sur les affaires du monde et par conséquent, nul besoin cependant de pourfendre un ordre à la fois immuable et injuste puisque porté par le néolibéralisme débridé de la fin de l’histoire. De ce point de vue, le provincialisme indentitariste est l’aboutissement d’une crispation idéologique incapable de transformer la diplomatie et d’en faire une opportunité de développement .

Dans l’ordre des choses, la décrépitude de la voilure diplomatique sénégalaise traduit une incapacité structurelle et générationnelle à se mouvoir dans le temps qui change, martyrisé par les crises de tous ordres. Les bouleversements économiques et les mutations technologiques, induisent une occasion de militer en faveur d’une diplomatie axée sur un remembrement du processus de modernisation. Par ailleurs , un grand pays , dans la mondialisation néolibérale, n’est pas celui qui est résilient face aux crises conjoncturelles ou structurelles mais c’est celui qui se réinvente sans cesse.

Le panafricanisme idéalisé, mâtiné de wokisme, inspire notre diplomatie actuelle engluée dans les soubresauts géopolitiques. Le temps de la métamorphose promeut une nouvelle frontière diplomatique adossée au multilatéralisme constructif. Faut-il pour autant s’inquiéter de l’immobilisme diplomatique du Sénégal résultant d’un manque de réflexion globale sur les perspectives d’un multilatéralisme ouvert et solidaire. Le Sénégal peut s’avérer un nain diplomatique mais son avantage comparatif réside néanmoins dans un soft power consubstantiel à la vitalité du processus démocratique.

Plus que le pétrole ou le gaz, la démocratie confère au Sénégal un magistère international de premier ordre. Sous ce rapport, au-delà de sa dimension stratégique et géopolitique, l’intervention sénégalaise en Gambie découle de la légitimité démocratique que le multilatéralisme de la CEDEAO attribue à un processus politique majestueux qui se régénère. Cependant, le retour de la dictature immonde et messianique au Mali, au Niger et au Burkina Faso traduit les limites objectives du droit international devant la souveraineté des Etats tentés par le repli identitaire. Dans ce contexte de post démocratie, la diplomatie sénégalaise cafouille dans sa posture idéologique en donnant un sens essentialiste aux événements géopolitiques du monde.

De nos jours, identifier la diplomatie au post colonialisme altère l’attractivité du Sénégal, en ce sens que l’idéologie alambiquée et dogmatique en cours dans la gouvernance institutionnelle désarticule la dynamique du processus de modernisation. Le boycotte présidentiel du sommet de la francophonie s’avère un rabougrissement d’une vision diplomatique erratique, portée par une superstructure surannée. Chemin faisant, la présence de Nana akufo Ado , de Paul kagame rappelle que la logique diplomatie rechigne à porter la toge anachronique des questions mémorielles.

L’Ostpolitik français en Afrique de l’est indique ,à bien des égards, que l’ancien colonisateur pense que l’Ouganda,le Kenya et le Rwanda constituent le triumvirat du Woodstock de l’émergence économique d’ une Afrique renaissante. Pilier de la francophonie ainsi que pays phare de la CEDEAO, le Sénégal du Projet s’abrite en revanche derrière la philosophie préconçue et nihiliste de la Cancel culturel pour détricoter une tradition multilatéraliste prônée et défendue par Senghor, qui a contribué au rayonnement diplomatique synonyme d’une présence géopolitique fabuleuse.

L’idéologie rampante du provincialisme démocratique, loin de repenser l’immobilisme diplomatique actuel, instaure un dogmatisme réductible à un projet typiquement identitaire. Dans la perspective d’une refondation de la diplomatie sénégalaise, il est impérieux de mobiliser les énergie au service d’un multilatéralisme en mouvement. La réforme souhaitable des Nations-Unies incite à promouvoir un bilatéralisme productif avec la France dans l’intérêt bien compris de pouvoir disposer un siège de membre permanent au Conseil de sécurité: faut-il que la diplomatie sénégalaise soit intrinsèquement adossée à la défense des intérêts stratégiques de l’Afrique, bâillonnée par un ordre géopolitique asymétrique. Le multilatéralisme de la rétractation procède d’une stratégie diplomatique biaisée par l’immixtion du totalitarisme dans le jeu démocratique.

Dans un contexte de dénie de l’universalisme démocratique par le multilatéralisme de la rétroversion ,il est de bon aloi que la diplomatie sénégalaise imprime une doxa géopolitique productive.

Sidy Braham Dieng

Président mouvement Sénégal d’en bas.