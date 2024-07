Sidy Braham Dieng : « L’Assemblée ne doit pas devenir un instrument de diversion »

Quand le roi de France ordonne la dissolution de l’Assemblée nationale, Mirabeau rétorque par une expression imagée et consacrée qui figure depuis dans les annales de la vie parlementaire française « je suis là par la volonté du peuple et je n’en sortirais que par la force des baïonnette ».

Cet acte de courage politique et citoyen devant la vision totalisante et totalitaire du monarque est fondateur d’un universalisme. La figure parlementaire de IBA Der Thiam cristallise le refus de l’homogénéisation de la politique en convergence excluante et exclusive. Ce sont des idées productives et novatrices qui consacrent la vitalité d’un processus politique résilient. Quand bien même le Parti socialiste est hégémonique dans la vie politique pendant 50 ans , l’Assemblée nationale a su incarner par intermittence le progrès démocratique par la qualité des débats parlementaires.

L’historiographie post- indépendance évoque et exalte le pouvoir législatif sénégalais pour sa contribution dans le progrès démocratique. La convocation référentielle de la révolution française de 1789, réitère que pour la massification et la régénération démocratique, l’Assemblée nationale, qui est l’émancipation du peuple souverain, demeure l’expression d’un contre pouvoir efficace face aux limites de l’exécutif. Devant la monarchisation et la folklorisation de la démocratie, l’Assemblée nationale ne doit pas devenir un instrument de diversion destiné à promouvoir une crispation politique manichéenne.

Les corporations partisanes réduisent notre démocratie en une citadelle victimaire et idéologique. Quand l’Assemblée nationale cesse de discuter, de façon, constructive les enjeux et les défis de la nation, la démocratie s’évade dans l’illusion du populisme éhonté. En convoquant un juridisme anachronique et étriqué, Ousmane Sonko est dans une logique prédatrice de l’idée démocratique, en ce sens que le boycotte ministériel de l’Assemblée nationale adoube le postulat de la post-democratie.

Le danger qui guette notre démocratie, ce n’est pas l’omniprésence dans le débat d’une Assemblée introuvable acquise à l’opposition , c’est bien la posture messianique du premier ministre de vouloir s’adresser exclusivement devant un jury populaire. Sommes nous tentés par l’irréparable somnolence et décadence démocratique en pariant sur la délégitimation politique et institutionnelle de l’Assemblée nationale ? Rien n’est plus caricaturale, en démocratie, que l’allégeance partisane d’un député du peuple au gouvernement.

Faut-il ressusciter Mirabeau pour re- socialiser nos députés baignant dans l’anachronisme puéril du positionnement politique mécanique. Dans une démocratie normale, l’Assemblée nationale et le gouvernement doivent construire les mécanismes d’un dialogue permanent et constructif, en dépit des accointances politiques et idéologiques. La démocratie sénégalaise comble de fierté les sociétés civiles africaines au moment où l’idée de post- démocratie dicte un populisme de guerre contre le pluralisme politique et les libertés publiques. L’absence de débat entre les acteurs de la vie parlementaire crucifie le compromis, le consensus et tous les attributs d’une démocratie féconde.

Sidy Braham Dieng

président mouvement Sénégal d’en bas.