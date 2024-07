BAC à Kaolack : Plus de soixante candidats exclus !

Ce matin, 64 candidats au baccalauréat ont été exclus au centre du Nouveau Lycée de Kaolack par le président du jury 1506. Cette décision drastique a été prise suite à la découverte de téléphones portables dans les sacs des élèves, en violation des règles strictes de l’examen.

Selon le président du jury 1506, les élèves avaient des téléphones portables dans leurs sacs, ce qui a conduit à leur exclusion immédiate. En tout, une soixantaine de téléphones ont été confisqués. Le président du jury 1506 a justifié cette décision en soulignant l’importance de maintenir l’intégrité de l’examen et de prévenir toute tentative de tricherie.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, plusieurs des élèves exclus ont exprimé leur désarroi et leur frustration, renseigne Senego. Ils ont expliqué que les téléphones portables étaient dans leurs sacs et non utilisés pendant l’examen. Ils estiment que la mesure prise est disproportionnée et injuste, compte tenu du fait que les téléphones n’étaient pas en usage.